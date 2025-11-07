Deviza
Jövőre is lesz fegyverpénz, a jogosultak az alapösszeg többszörösét kapják meg egyben

2026-ban ismét megkapják a fegyverpénzt a fegyveres szervek tagjai. A fegyverpénz az alapösszeg hatszorosa lesz. A juttatással a kormány a Magyarország biztonságáért végzett szolgálatot ismeri el.
VG
2025.11.07, 15:13

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Belügyminisztérium azt a rendelettervezetet, amelynek értelmében a fegyveres szervek a munkájuk elismeréseképpen 2026-ban ismét megkaphatják a fegyverpénzt. A tervezetet november 12-ig bárki véleményezheti, maga a rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba – írja a Magyar Nemzet.

Jövőre is lesz fegyverpénz, a jogosultak az alapösszeg többszörösét kapják meg egyben / Fotó: Vasvári Tamás

A szolgálati juttatás a hivatásos szolgálatot ellátó személyeknek a Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájuk elismerését célozza – áll a kormányrendelet összefoglalójában.

Az érintett dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg jövőre. 

A juttatás kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege.

A juttatásra jogosultak lesznek 

  • a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is), 
  • a rendőrség, 
  • a Terrorelhárítási Központ,
  • a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, 
  • az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, 
  • a büntetés-végrehajtási szervezet, 
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, 
  • az Országgyűlési Őrség, 
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
  • és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, továbbá az Információs Hivatal esküt letett, rendfokozatot viselő tagjai.

Kiterjesztik a fegyverpénzt – a rendőrtisztjelöltek és határvadászok is jól járnak

A korábban csak hivatásos és szerződéses állományban dolgozó honvédeknek járó fegyverpénz kedvezményezetti körét kiterjesztette a kormány. Gulyás Gergely a kormányinfón elárulta, hogy a fegyverpénz innentől a rendőrtisztjelölteknek és határvadászoknak is jár.

