Deviza
fejlesztés
Nyíregyháza
rezsi
Orbán Viktor

Valósággal ömlik a pénz Szabolcsba – Nyíregyháza is a következő évek nagy nyertese lesz

A következő tíz évben a kormánydöntések értelmében 670 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe – jelentette be a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán.
Andor Attila
2025.11.29, 15:31
Frissítve: 2025.11.29, 16:00

Orbán Viktor azt mondta, a vállalkozásokat támogató programokból, mint a Baross-program és a Demján Sándor Program 50 milliárd forint érkezett és érkezik a vármegyébe, ebből 16 milliárd forint Nyíregyházára. Más pályázatokból, nagy cégek támogatására pedig 53 milliárd forintot fordítanak.

fejlesztés
Orbán Viktor: indulnak a fejlesztések Nyíregyházán / Fotó: Kurucz Árpád

A nyíregyházi beruházások között a kormányfő felsorolta az ipari park 3 milliárd, a nyugati elkerülőút 13 milliárd, az állatpark 10,5 milliárd, a sportcentrum 7 milliárd forintos fejlesztését. További 4 milliárd forintot fordítanak autóbusz-vásárlásra és 6 milliárdot szabadidős beruházásokra. Ezt egészíti ki a környékben lévő kistelepülésekre érkező 5,1 milliárd forint fejlesztési forrás – közölte.

Marad a rezsicsökkentés

Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani,

megállapodtunk az oroszokkal arról, hogy „akármi is történik Oroszországban”, idén télen és a következő évben is megérkezik az a mennyiségű gáz és olaj, amire Magyarország leszerződött – jelentette ki Orbán Viktor, miniszterelnök.

Nafta lesz 

– fogalmazott, emlékeztetve, hogy két szerződést kellett kitárgyalnia az elmúlt időszakban, közülük egyet Amerikában, hogy adjanak kivételt a meghatározott orosz cégek által szállított energiát sújtó szankciók alól. A másikat pedig előző nap pénteken, Putyin elnökkel. A moszkvai tárgyalásáról pedig azt mondta: arra volt szükség, hogy garanciát kapjon az „oroszok elnökétől”.

Nyíregyháza már kilőtt 

A Lego vezérigazgatója elismerte, hogy a Nyíregyházán lévő Lego-gyár lett a legfenntarthatóbb üzemük a kimagasló napenergia-beruházások miatt. Magyarország külön dicséretben részesült a vezérigazgatótól.  A Lego 2024-ben már második éve a legsikeresebb és legjövedelmezőbb vállalat a játékpiacon. Külön kiemelte, hogy az elmúlt év fontos együttműködései jelentősen hozzájárultak a brand népszerűsítéséhez és a nyereségességhez. Ide sorolta

  • a Fortnite-tal,
  • a Formula–1-gyel
  • és a Nike-val való közös munkát.
    Christiansen arról számolt be, hogy 

a hét Lego-gyár közül a mexikói, a kínai és a magyar üzemekben történtek a legnagyobb kapacitásbővítések.

Világszinten 43 százalékkal bővítették a napenergia-kapacitásukat, ezen belül pedig a vezérigazgató külön kiemelte Nyíregyházát, ahol a legnagyobb zöldenergia-bővítés történt – ezzel a legfenntarthatóbb gyárnak nevezte a magyar üzemet.

