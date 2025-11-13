Korábban berobbant a Black Friday, mint máskor a karácsony, sorban érkeznek az árleszállítások
Novemberi „akciócunamivá” vált a Black Friday. Az értékesítési lehetőséget persze az üzletek és webshopok is felismerték, és igyekeznek „egymásra licitálni”. Nemcsak az akciók mértékében dúl a verseny, hanem az időzítésben is. Egyre előrébb hozzák a várva várt fekete pénteket, elrugaszkodva attól, hogy a Black Friday eredetileg az amerikai hálaadás utáni első pénteket jelentette (idén november 28-át). Az üzleti logika viszonylag egyértelmű: a boltosok abban reménykednek, hogy megelőzik a versenytársakat, és így náluk költik el a nemrég megkapott fizetésük egy részét a vásárlók. (Ugyan a szórás nagy, de a munkavállalók általában a hónap elején, illetve első felében kapják meg bérüket.)
Lehetőség az eladásra
Az üzleteknek jó lehetőség a Black Friday, erre utal a Kantar felmérése. Eszerint
a hazai potenciális vásárlók 79,4 százaléka tervezi, hogy online vásárol az idei Black Friday alkalmával, az átlagos tervezett költés pedig idén 130 ezer forint körül várható.
Leginkább háztartási kisgépeket, divatcikkeket, kozmetikumokat, tévét és játékokat terveznek vásárolni a magyarországi felhasználók. Az Emag, az egyik legnagyobb magyarországi webshop továbbra is hisz a hagyományokban, egyetlen napra, november 14-re korlátozza az akciókat, ugyanakkor 16 millió ruházati cikk és kiegészítő, 4,8 millió sporttal kapcsolatos termék, 4,5 millió szépségápolási termék, 3,8 millió barkács- és lakásfelújítási termék, valamint 3 millió játék lesz elérhető a román gyökerű virtuális áruházban. Az elektronikai cikkek sem maradnak ki az akciós kínálatból: háztartási kisgépből 200 ezer, okostelefonból, okoseszközből 130 ezer, IT-eszközökből és laptopokból pedig 75 ezer ajánlat várja majd a Black Friday-aloldalon a látogatókat.
Valószínűleg sokan korán kelnek majd bizonyára a következő termékek miatt:
- Bosch WTH8520BBY szárítógép, 8 kg, 15 program – 149 999 forint
- Apple MacBook Air 13" laptop – 349 990 forint
- Bosch Easydrill 18V-40 akkus fúró-csavarozó – 19 990 forint
Minden esély megvan arra, hogy ezekből a termékekből kerüljön ki az Emag idei favoritja.
Mindenki készül
Persze nem az Emag az egyetlen, amely jó lehetőséget lát a fekete péntekben. A legtöbb üzlet hirdet akciókat. A népszerű Pepita.hu-nál már november 7-én elindultak a leárazások, közel egymillió terméket kínálnak olcsóbban.
Az Alza sem tétlenkedik, a cseh gyökerű webshop közismert kis zöld békája segítségével már október 30-án megnyitotta a leárazáshullámot, ami egészen december 1-jéig tart. Mindennap újabb termékeket kínálnak kedvezményesen,
a legnagyobb mértékben, 80 százalékkal egy nintendo grip árát csökkentették.
Ugyanakkor a legnépszerűbbnek a Coccolino öblítőcsomag bizonyul ( a kedvezmény mértéke 34 százalék az eredeti árhoz képest).
A magyar gyökerű Euronicsnál is egész novemberben tart a Black Friday. A virtuális polcokon igen széles a termékkínálat: háztartási gépek, kütyük, televíziók, játékok, barkácseszközök találhatók meg. Az ajánlatok közül kiemelkedő, hogy
- a Lego Star Wars Millennium Falcon űrhajót most nem egész 270 ezer forintért lehet megvásárolni, a szokásos csaknem 340 ezer forint helyett,
- a Xiaomi 13 T Pro okostelefonért pedig nem egész 160 ezer forintot kell fizetni, a megszokott csaknem 200 ezer forint helyett.
A bútor- és lakáskiegészítő forgalmazó Jysk weboldalán ugyan nem szerepel a fekete péntek kifejezés, de már a nyitóoldal is tele van legfeljebb 60 százalékos kedvezménnyel kínált karácsonyi kiegészítőkkel és a 38 százalékkal olcsóbban árult gamerszékkel.
A hiperek megosztottak
Érdekes, hogy a nagyáruházak nem mindegyike hirdet Black Fridayt. Az Auchan bízik a sikerben, háromhetesre nyújtotta az eredetileg egynapos akcióhullámot, a kínálat teljesen vegyes – követve az áruházlánc amúgy is széles termékkínálatát. November 26-ig tartanak az akciók.
Másképpen gondolkodik a Tesco.
A brit hiperlánc nem tart Black Fridayt, de természetesen a novemberi, felfokozott vásárlási lázból ki szeretnének hasítani egy darabkát: a lánc nyitóoldalán előkelő helyen szerepeltetik karácsonyi játék-, illetve ajándékkatalógusukat, és az egyre közeledő Mikulásra is emlékeztetik a nézelődőt.
A Notino drogérialánc kuponos akciót hirdetett, de kiveszi a maga részét a fekete péntekből, 15 ezer forint felett ingyenes szállítással és 15 százalék kedvezménnyel kecsegteti vásárlóit. Konkurense, a Douglas „havi szuper árak” név alatt bizonyos termékekre 30 százalék kedvezményt kínál.
A divatáru sem maradhat ki: a népszerű magyar Dorko boltjaiban és webshopján is előkarácsonyi akciót tart, ezekben a napokban 20 százalékos kedvezménnyel kínálja termékeit.
Támadnak a szenvedélyek, érdemes vigyázni
Kétségtelen, hogy
tudatos készüléssel, költségvetéssel valóban lehet spórolni ezekben a hetekben az ünnepi nagybevásárláson.
Ugyanakkor tény, hogy ilyenkor megszaporodnak az impulzusvásárlások, az akciók lélektana, hogy vásárlásra késztetnek, így tehát könnyebben bekerülnek a kosarakba valójában szükségtelen dolgok.
A kassza azonban kegyetlenül csilingel:
sokan hajlamosak túlköltekezni az év végén, és üres zsebbel várni az új évet.
Összességében, habár kecsegtetők az akciók, de mindenképpen érdemes tudatosnak maradni, és végiggondolni, hogy az adott termékre valóban szükségünk van-e, és tényleg megengedhetjük-e magunknak, még akkor is, ha „most szinte ingyen van”.