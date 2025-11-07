Kiélezett a verseny a legnagyobb magyar cégek között: a legjobbak legjobbjai a Figyelő Top 200-ban
A 2024-es top 200-as lista 21 új céggel bővült, ami ugyan kissé visszafogottabb a tavalyi 24-hez képest, de továbbra is egészséges mozgást jelez a nagyvállalatok között. A dinamika most is főként a feltörekvő cégeknek köszönhető: az újak kétharmada innen érkezett. Különösen aktív volt a feldolgozóipar és a kereskedelem, ahonnan az új toplistások közel 60 százaléka jött – nem véletlenül, hiszen ezek a szektorok a mai világ kihívásainak leginkább kitett területek.
Az új belépők között akadnak „régi motorosok” is, akik technikai okok vagy egy nehezebb 2023-as év miatt maradtak le korábban, de most visszatértek az elitklubba.
És persze ott vannak azok a vállalatok is, amelyek lendületes árbevétel-növekedésük révén törtek be a legnagyobbak közé.
Ugyanakkor a toplista első tíz helye alig mozdult, ami jól mutatja, hogy a legnagyobbak klubja szinte zárt kör, ahová nem könnyű betörni. Az első három helyezett – a Mol, az MVM és az Audi Hungaria – változatlan sorrendben áll az élen, mintha csak bebetonozták volna magukat. A dobogó stabilitását erősíti, hogy immár három éve rendíthetetlenül őrzik helyüket.
Az öt legnagyobb árbevételű vállalat
- 1. Mol Nyrt. 9178,67 milliárd forint
- 2. MVM Zrt. 4533,73 milliárd forint
- 3. Audi Hungaria Zrt. 3531,21 milliárd forint
- 4. Robert Bosch cégcsoport 2213,18 milliárd forint
- 5. Samsung SDI Magyarország Zrt. 1815,79 milliárd forint
Belépési küszöb a top 200-ba
Az árbevételi küszöb évről évre egyre magasabbra kúszik a listán. Míg 2022-ben még 86,7 milliárd forinttal is be lehetett kerülni az elitklubba, egy évvel később már közel 91 milliárdra volt szükség. Idén pedig újabb szintet léptünk: a belépési határ 93,8 milliárd forint fölé emelkedett.
Ez három év alatt közel 8 százalékos ugrás, ami jól érzékelteti, mennyire felfelé húzza a rangsort a legnagyobb cégek árbevételének növekedése.
A feltörekvők is egyre nagyobb kihívással szembesülnek: idén az első hat helyezett könnyedén teljesítette volna a tavalyi elitklub alsó határát, ráadásul hárman közülük még tavaly is a felső ligában játszottak.
Az árbevételi különbség a lista teteje és alja között három éve látványosan zárul: 2022-ben még 113-szoros volt a legnagyobb és a legkisebb cég árbevétele közötti olló, 2023-ra ez 98-szorosra csökkent, és idén is ezen a szinten maradt. Kívülről tehát stabil a kép, de belül tovább erősödik a mezőny.
Egyesült erő
A top 200-as cégek 2024-ben is bizonyították erejüket: a rangsor összesített árbevétele több mint 79 ezermilliárd forintra nőtt, ami 2,6 százalékos bővülés ebben a körben az előző évhez képest. A mezőny a gazdasági nehézségek ellenére is képes volt növekedést felmutatni.
A listába újonnan belépő cégek idén is erős teljesítményt hoztak: együttes árbevételük több mint 2500 milliárd forint volt, ami közel 60 százalékos növekedés az előző évhez képest. Részesedésük a teljes top 200 árbevételéből 3 százalék.
Stabilan félmillió fölött
A top 200 vállalatok munkavállalói bázisa második éve tartósan a félmilliós határ felett mozog. A lista cégei idén 508,6 ezer embert foglalkoztatnak, ami néhány ezer fős bővülés a tavalyi adathoz képest, és jól mutatja a kör stabilitását.
2022-ben a top 200 még éppen a félmillió alatt állt, 2023-ra viszont sikerült átlépni ezt a mérföldkövet, amit idén is megőriztek. A mostani 508 ezres létszám azt jelzi, hogy a legnagyobb hazai cégek nemcsak árbevételben, hanem foglalkoztatásban is képesek stabilan tartani pozíciójukat, még a kihívásokkal teli gazdasági környezetben is.
Továbbra is a feldolgozóipar a legnagyobb munkaadó, közel 190 ezer ember dolgozik ebben a körben – vagyis minden harmadik top 200-as munkavállaló innen érkezik. A legnagyobb erősödést azonban a holdingtársaságok hozták: egy év alatt több mint 7 ezerrel növelték létszámukat, és mára a top 200-ban dolgozók közel ötödét adják. Az építőipar, a szakmai-szolgáltatói kör, a vendéglátás és a mezőgazdaság is növelni tudta a foglalkoztatást, míg a szállítás és az infokommunikáció visszafogottabb évet zárt.
Hatékonysági verseny
A toplistás cégek egy főre jutó árbevétele 2024-ben átlépte a 156 millió forintot, 3,3 százalékkal magasabb szintet jelezve az előző évhez képest. A legnagyobb ugrást a távközlési-informatikai vállalatok hozták, 42 százalékos erősödéssel, de a szállítás és raktározás is látványosan javított, közel negyedével. A kereskedelemben is érezhető a dinamika: 12 százalékkal nőtt a mutató, miközben a feldolgozóipar stabilan őrzi súlyát. Az új belépők közül különösen az építőipar és a kereskedelem teljesített kiemelkedően, hatékonyságban többszörös ugrást mutatva.