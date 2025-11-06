Jó hír a Revolut-felhasználóknak, küszöbön áll a magyar bankszámlaszám
Nem olyan régen azt nyilatkozta a Revolut, hogy akár az év végéig a magyarországi Revolut felhasználók belföldi magyar bankszámlaszámot kaphatnak és úgy néz ki, hogy valóban ez megtörténhet – közölte a Revinfo.hu.
Az MNB weboldalán megjelent a Revolut UAB Bank és ezzel Magyarországi Fióktelepe hivatalosan is felkerült a nyilvántartásba.
A bejegyzés alapján a Revolut 2025.10.23-án megkapta az összes szükséges engedélyt a magyarországi bankfiók elindításához.
Emellett a Revolut súgóoldalán is frissült a vonatkozó GYIK, ahol már megemlítik, hogy hamarosan magyar bankfiókkal és HU IBAN-nal is elérhető lesz a szolgáltatás.
Eddig és jelenleg is a magyar forint Revolut egyenleghez egy nemzetközi, saját névre szóló litván bankszámlaszámot kapnak a felhasználók. Ez viszont nem egy belföldi 3X8 számjegyű bankszámlaszám, így erre a számlaszámra egy magyar bankból nem lehet belföldi forint átutalást elvégezni.
Egyelőre még nemzetközi forint átutalásra van szükség, ami viszont bonyolultabb lehet, nem minden banknál elérhető ez a banki appban - ez változhat meg a közeljövőben.
Több ezer forintba is kerülhet egy utalás és több munkanapig is eltarthat, mire megérkezik az összeg.
Egy belföldi bankszámlaszámmal viszont ez megoldódik, sőt a több mint 1,5 millió magyarországi Revolut felhasználó a fizetését még egyszerűbben kérheti majd a Revolut forint számlájára.
Megszólalt a Revolut a bankszámlák zárolásáról
A Revolut először reagált a felhasználói panaszokra a számlák zárolása és a tranzakciók késése miatt. A fintech cég közölte, hogy a korlátozások jogi kötelezettségek teljesítését szolgálják, nem pedig technikai hibákból erednek. A Revolut szerint minden tranzakciót szankciós ellenőrzéseknek vetnek alá az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szabályai alapján.
A fintech cég hivatalos közleményében egyértelművé tette: a számlák ideiglenes blokkolása vagy a pénzmozgások vizsgálata jogi kötelezettség, nem pedig önkényes döntés.
A vállalat szerint minden műveletük megfelel az ENSZ, az Európai Unió, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szankciós előírásainak.
A Revolut hangsúlyozta, hogy minden ügyfelet és tranzakciót globálisan ellenőriznek a nemzetközi szankciós listák alapján, és kötelesek leállítani minden olyan ügyletet, mely akár közvetve is érintett tiltott országokat, személyeket vagy vállalatokat. Ezek közé tartoznak például Oroszország bizonyos szektorai, illetve az olyan országok és területek, mint Irán, Kuba, Észak-Korea, Szíria, valamint a Krím, Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja régiók.