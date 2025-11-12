A pénz beszél – a versenyszférában tömegek elégedetlenek a fizetésükkel

A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél – közölte a Trenkwalder. Ugyanakkor a tavalyi 52 helyett most csak 48 százalékuk tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált. Ebben meghatározó szerepe lehet annak, hogy az alkalmazottak 65 százaléka úgy érzi, tavalyhoz képest beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei.

A versenyszférában sokan elégedetlenek a fizetésükkel / Fotó: Gál Gábor

Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy bár a bérek továbbra is az inflációt meghaladó mértékben emelkednek, a reálértékük idén már csupán 3-4 százalékkal nő, szemben a tavalyi 10 százalék körüli szinttel

– magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. „A munkavállalók többsége továbbra is elvárja az előző évek inflációs környezetére jellemző béremelési ütemet, mivel a bérek értékének növekedését csak késleltetve érzékelik a hétköznapokban, és a bérek alakulása a korábbi inflációs hatásokat csak mostanra tudta ellensúlyozni.”

Mennyivel szeretne többet keresni?

Arra a kérdésre, hogy hány százalékkal magasabb bruttó fizetéssel lenne elégedett,

a fizetésüket keveslők 44 százaléka válaszolta azt, hogy megelégedne 20 százalékon belüli béremeléssel is.

A válaszadók további 31 százaléka 20–30 százalék közötti pluszjövedelmet tartana megfelelő mértékűnek. A munkavállalók túlnyomó többsége azonban legkorábban januárban számíthat a következő fizetésemelésre. Októberben mindössze a válaszadók 15 százaléka számolt be arról, hogy a munkáltatója év közben emelt a fizetésén (két éve ez az arány 28, tavaly pedig 19 százalék volt). Ez is világosan jelzi, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a cégek többsége visszafogott bérnövelést hajt végre, és csak kevesek képesek arra, hogy idén is 10 százalék fölötti mértékben emeljék dolgozóik juttatását.

Év végi bónuszt a válaszadók 40 százaléka vár a munkáltatójától,

ez az arány kissé alacsonyabb a tavalyinál. A bónuszra számítók 68 százaléka a tavalyihoz hasonló mértékű pluszjuttatásra számít, 17 százalékuk a tavalyinál többet, míg 15 százalékuk kevesebbet remél idén. Összességében a válaszadók 60 százaléka érzi úgy, hogy tavalyhoz képest romlott az anyagi biztonsága, ami szinte megegyezik az egy évvel korábbi 61 százalékos értékkel.