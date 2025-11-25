Deviza
Amerikai óriásgyár Magyarországon: ez mérföldkő a magyar járműiparban – „Európa több piacát ki fogjuk szolgálni”

Zalaegerszeg újabb fontos állomáshoz érkezett a modern iparfejlesztés útján, miután hivatalosan is átadták a Flex legújabb gyártóegységét. A beruházás részeként létrejövő NextGen Mobility központ a magas hozzáadott értékű technológiákra épül, így a Flex zalaegerszegi gyára meghatározó szereplője lehet az európai autóipari ellátási láncnak. A projekt több mint kétszáz új munkahelyet teremt, és kutatás-fejlesztési kapacitásokkal is bővíti a régiót.
VG
2025.11.25., 16:01

A zalaegerszegi Flextronics gyárbővítése egy újabb mérföldkövet jelent a nyugat-magyarországi iparfejlesztésben, melyet a vállalat 35 milliárd forintos beruházása és a hozzá kapcsolódó 210 új munkahely tesz különösen jelentőssé. Az ünnepélyes átadón a Flex és a városvezetés mellett Orbán Viktor miniszterelnök, valamint a magyar kormány további képviselői is részt vettek. A rendezvényen elhangzottak szerint a vállalat döntésében továbbra is meghatározó tényező a magyar munkaerő szaktudása, ami az elmúlt években stabil alapot biztosított a cég hazai terjeszkedéséhez.

Megnyitotta kapuit a Flex új gyárrészlege: ez mérföldkő a magyar járműiparban – „Európa több piacát ki fogjuk szolgálni"
Megnyitotta kapuit a Flex új gyárrészlege: ez mérföldkő a magyar járműiparban – „Európa több piacát ki fogjuk szolgálni” / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Orbán Viktor beszédet mondott az átadó alkalmából: idézte a Flex alelnökét, aki szerint a beruházás helyszínének kiválasztásában kulcsszerepe volt a hazai mérnöki és gyártói kompetenciának. Nem csupán a zalaegerszegi, hanem általánosságban a magyar munkaerőt említette a vállalat egyik legfontosabb erőforrásaként, mely hosszú távon is képes kiszolgálni a magas technológiai igényű termelést. Ez egyben magyarázatot ad arra is, miért érkeznek nehéz, globálisan bizonytalan időszakokban is jelentős külföldi beruházások Magyarországra.

A most átadott gyár a Flex NextGen Mobility üzletágához kapcsolódik, mely az autóipar új generációs technológiai igényeire fókuszál. 

A vállalat innen látja majd el Európa több piacát autóipari informatikai rendszerekkel, akkumulátorplatformokkal és más, nagy szaktudást igénylő elektronikai megoldásokkal. 

A beruházás részben kutatás-fejlesztési feladatokat is magába foglal, ezzel tovább erősítve Zalaegerszeg szerepét a hazai járműipari innovációs térképen.

Szépen nőtt a foglalkoztatottság és a nettó átlagbér is

A kormány a beruházást 7,8 milliárd forinttal támogatta, mely a korábbi iparfejlesztési programok logikájába illeszkedik. A Flex jelenleg összesen mintegy 6000 magyar munkavállalót foglalkoztat, ebből 4000-et Zalaegerszegen. A régió gazdasági mutatói érezhetően javultak az elmúlt másfél évtizedben: a foglalkoztatottság 58 százalékról 73 százalékra emelkedett, a nettó átlagkeresetek pedig kilenc év alatt 60 százalékkal nőttek. Az elmúlt öt évben már a visszaköltözők száma is meghaladta az elvándorlókét, ami a térség gazdasági stabilizálódásának egyik jeleként értékelhető.

A beszédben elhangzottak alapján a beruházások állami támogatásával kapcsolatban két, régóta létező gazdaságpolitikai megközelítés ütközik meg: 

  • az egyik a technológiai fejlesztést ösztönző és a befektetések importját támogató irány, 
  • a másik a közvetlen állami szerepvállalástól tartózkodó modell. 

A mostani gyárátadó az első megközelítés eredményességét igazolja, míg a kritikusai szerint ezek a programok hosszú távon túlzott függést teremthetnek a külföldi vállalatoktól. A vita különösen aktuális az európai gazdasági környezet bizonytalansága és az ipar átrendeződése miatt.

A Flex nagyban hozzájárul az ország exportteljesítményéhez

A zalaegerszegi beruházási hullám ugyanakkor tagadhatatlanul jelentős változásokat hozott a régióba. Az elmúlt években épült fel a ZalaZone járműipari tesztpálya, mely az autonóm közlekedéssel és fejlett vezetéstámogató rendszerekkel foglalkozó fejlesztések egyik központja lett. A térségbe több nagy technológiai vállalat is betelepült, és a most átadott Flex-üzem tovább erősíti ezt az ökoszisztémát.

A vállalat beszállítói hálózata 70 százalékban magyar cégekből áll, miközben az itt gyártott termékek 98 százaléka exportra kerül, 

ami fontos szerepet játszik az ország ipari exportteljesítményében. A gazdasági adatok alapján a zalai térség ma már stabilan növekvő ipari központnak számít, ahol a technológiai fejlesztés, a munkahelyteremtés és a hazai beszállítói kapcsolatok egyre erősebb együttállása figyelhető meg.

A gyár megnyitásán elhangzott értékelések szerint a most átadott üzem hosszú távon is aktív szereplője lehet a hazai járműipari és elektronikai fejlesztéseknek, miközben a régió gazdasági stabilitásához és versenyképességéhez is hozzájárul. Az átadó résztvevői egybehangzóan úgy látják: a technológiai beruházások további bővülést hozhatnak, ha a gazdasági környezet kiszámítható marad.

