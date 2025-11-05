Aki a Tiszától várja az erős forintot, nem a stabilitástól, súlyos tévedéseket őröl betonnak

Aranyhegy tetején is éhen hal a tehetetlen, és akár egy olyan szép erősödés közepette is lehet veszíteni a forinton, mint amilyent a magyar deviza idén produkál. Mindössze rosszkor, rossz előfeltevések alapján kell adni, venni – és pont ez fenyegeti azokat, akik hitelt adnak a közelmúltban terjedni kezdett, súlyos tévedésekkel terhelt elméletnek, miszerint a forint erősödését a Tisza Párt választási győzelmi reményei okozzák. Erre építve csak veszíteni lehet: vegyük hát sorra a valós okokat és a tévedéseket. Ezért erősödött a forint árfolyama, és ez az, amitől biztosan nem – lássuk.

A forint árfolyama: akkor váltsunk, vagy ne váltsunk? Fotó: majorstockphoto / Shutterstock

Az alaphelyzet: a forint nagyon szépen halad 2025-ben, a világ egyik legjobbja, szerdai 397 körüli árfolyama az euró ellenében 6 százalékos idei erősödést, másfél éves csúcsot tükröz.

Persze a grafikon közben mutatott fel-le hullámokat: a profi kereskedők-befektetők az ilyeneken is tudnak nyerni. A nem profik számára azonban ezek veszélyes hullámok: ezért fontos, hogy ne vállaljunk felesleges veszélyt téves elméletek alapján. A profik még ezt is megengedhetik maguknak, mivel ők tudják, mikor kell gyorsan beszállni és kiszállni, ezért van, hogy a piacokon akár visszatérően megjelenhetnek kétes igazságtartalmú elméletek is: rá lehet kereskedni.

Aki visszatekintve 2025-re talál olyan pillanatot, amikor megjelent egy közvéleménykutatás és ettől erősödni, vagy gyengülni kezdett a forint, az fotózza le és keretezze be, mert unikornisra lelt, és soha többet nem fogja újra látni.

Aki ellenben olyan grafikont lát, amelyen jegybanki bejelentések-kommentárok után mozdult nagyot az árfolyam – legyen az a Fed, az EKB, az MNB vagy valamelyik nagy közép-európai jegybank – veregesse vállon magát, mint aki nem átallt szembetalálkozni valósággal.

A pénzügyi piacok imádják az ilyen-olyan teóriákat, ezekre lehet kereskedni

A mindennapi hírfogyasztó a napokban szembesülhetett azzal a rendhagyó magyarázattal, amit a szaksajtó – mint a Világgazdaság – olvasói már hónapok óta ismernek. Ritka, hogy egy kormányfő piaci elemzői véleményre reagál. Orbán Viktor megtette ezt azzal a bankvilágban terjedő meglátással kapcsolatban, hogy a forint erősödése mögött a Tisza Párt erősödése áll: a bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben – írta Facebook-bejegyzésében a magyar kormányfő.