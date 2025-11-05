Osztrák vasúti árufuvarozót vásárolt a magyar CER csoport

Magyar cégben, a CER Cargo Groupban találta meg stratégiai partnerét a Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH (WLC), Ausztria egyik vezető vasúti áruszállító vállalata. Ezzel hosszú távon is biztosított az intermodális és hagyományos fuvarozás területén aktív cég jövője a CER közleménye szerint.

Thomas Gruber, a WLC ügyvezető igazgatója és Horváth László, a CER Cargo Group igazgatósági elnöke új időszámítást indít a vasúti fuvarozásban / Fotó: CER

A Wiener Lokalbahnen (WLB) és a Wiener Stadtwerke (WSTW) 2025 májusában nyílt pályázati eljárást indítottak annak érdekében, hogy olyan stratégiai partnert találjanak, amely tovább tudja fejleszteni a WLC-t, és új szinergiákat képes létrehozni. A nyertes ajánlattevő a budapesti székhellyel rendelkező, nemzetközileg is aktív CER Cargo Group lett.

Fuvarozás: egybecsengnek az új tulajdonos és a megvásárolt cég tervei

Monika Unterholzer, a Wiener Stadtwerke vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint örömét fejezte ki, hogy cége a CER Cargo Groupban olyan vevőt talált, amelynek komoly stratégiai tervei vannak a WLC-vel. Ez a WSTW számára különösen fontos volt, mert az áruszállítás hosszú ideje része a cégcsoportnak.

A CER Cargo Group több dél-, kelet- és közép-európai országban rendelkezik leányvállalatokkal. A WLC-ben ideális kiegészítést lát ausztriai és németországi interoperábilis tevékenységeinek bővítéséhez. Így ez üzleti elképzelések összeilléséről nyilatkozott Horváth László, a CER Cargo Group többségi tulajdonosa és igazgatósági elnöke is. „A WLC-vel megtaláltuk a tökéletes kiegészítést nemzetközi üzleti tevékenységünkhöz. E bővítéssel egész Európán átívelő interoperábilis vasúti áruszállítást kínálhatunk. Várjuk az együttműködést a WLC magasan képzett munkatársaival, valamint azt, hogy hasznosíthassuk a vállalat Ausztriában és Németországban megszerzett szakmai tapasztalatait” – jelentette ki. A tulajdonosváltás várhatóan 2025 végéig zárul le.

Minden a téglaszállítással kezdődött

A bécsi gyökerű WLC Európa-szerte szervezi a szállításokat irányvonatokkal és a hagyományos forgalomban is. Kiterjedt nemzetközi hálózata az Északi-tengertől a Fekete-tengerig, a Balti-tengertől a Földközi-tengerig tart. Bár 2007-ben alapították, de honlapja szerint a gyökerei 19. századig nyúlnak vissza, amikor a mai Badeni Vasút infrastruktúráján szállították a téglát. A WLC ma Ausztria vezető és leginnovatívabb vasúti árufuvarozó vállalatai közé számítja önmagát. Fő tevékenysége – amely működésének körülbelül a 75 százalékát teszi ki – elsősorban a kombinált szállítás. A fennmaradó rész a vagonrakományos forgalom, amelynek keretében a cég különféle termékeket szállít, például

autót,

vegyi és kőolajtermékeket,

gabonát

vagy szenet.

Mozdonyflottája 32 villanymozdonyból áll, ezeket a Siemens és a Bombardier Transportation gyártotta. Van három dízelmozdonya is. A WLC ezenfelül 245 konténerkocsival rendelkezik, vagyis saját gördülőállományt használhat a különféle szállításokhoz.