Deviza
EUR/HUF386.55 -0.43% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.28 -0.42% PLN/HUF90.87 -0.26% RON/HUF76.01 -0.44% CZK/HUF15.88 -0.3% EUR/HUF386.55 -0.43% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF439.17 -0.22% CHF/HUF415.28 -0.42% PLN/HUF90.87 -0.26% RON/HUF76.01 -0.44% CZK/HUF15.88 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,479.46 -0.51% MTELEKOM1,762 +0.11% MOL2,890 -1.03% OTP32,480 -0.06% RICHTER10,270 -2.19% OPUS545 +0.93% ANY7,060 -0.56% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,580 -1.41% BUMIX10,219.46 +0.39% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,291.85 +0.09% BUX107,479.46 -0.51% MTELEKOM1,762 +0.11% MOL2,890 -1.03% OTP32,480 -0.06% RICHTER10,270 -2.19% OPUS545 +0.93% ANY7,060 -0.56% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,580 -1.41% BUMIX10,219.46 +0.39% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,291.85 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
CER
WLC
Wiener Stadtwerke
Horváth László
intermodális

Osztrák vasúti árufuvarozót vásárolt a magyar CER csoport

Új tulajdonosa lett a Wiener Lokalbahnen Cargo vállalatnak, a magyar CER. A két társaság ezentúl az intermodális fuvarozás és a hagyományos vasúti szállítás terén is erősíti egymást.
VG
2025.11.05, 15:35
Frissítve: 2025.11.05, 15:51

Magyar cégben, a CER Cargo Groupban találta meg stratégiai partnerét a Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH (WLC), Ausztria egyik vezető vasúti áruszállító vállalata. Ezzel hosszú távon is biztosított az intermodális és hagyományos fuvarozás területén aktív cég jövője a CER közleménye szerint.

árufuvarozás
Thomas Gruber, a WLC ügyvezető igazgatója és Horváth László, a CER Cargo Group igazgatósági elnöke új időszámítást indít a vasúti fuvarozásban / Fotó: CER

A Wiener Lokalbahnen (WLB) és a Wiener Stadtwerke (WSTW) 2025 májusában nyílt pályázati eljárást indítottak annak érdekében, hogy olyan stratégiai partnert találjanak, amely tovább tudja fejleszteni a WLC-t, és új szinergiákat képes létrehozni. A nyertes ajánlattevő a budapesti székhellyel rendelkező, nemzetközileg is aktív CER Cargo Group lett.

Fuvarozás: egybecsengnek az új tulajdonos és a megvásárolt cég tervei

Monika Unterholzer, a Wiener Stadtwerke vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint örömét fejezte ki, hogy cége a CER Cargo Groupban olyan vevőt talált, amelynek komoly stratégiai tervei vannak a WLC-vel. Ez a WSTW számára különösen fontos volt, mert az áruszállítás hosszú ideje része a cégcsoportnak.

A CER Cargo Group több dél-, kelet- és közép-európai országban rendelkezik leányvállalatokkal. A WLC-ben ideális kiegészítést lát ausztriai és németországi interoperábilis tevékenységeinek bővítéséhez. Így ez üzleti elképzelések összeilléséről nyilatkozott Horváth László, a CER Cargo Group többségi tulajdonosa és igazgatósági elnöke is. „A WLC-vel megtaláltuk a tökéletes kiegészítést nemzetközi üzleti tevékenységünkhöz. E bővítéssel egész Európán átívelő interoperábilis vasúti áruszállítást kínálhatunk. Várjuk az együttműködést a WLC magasan képzett munkatársaival, valamint azt, hogy hasznosíthassuk a vállalat Ausztriában és Németországban megszerzett szakmai tapasztalatait” – jelentette ki. A tulajdonosváltás várhatóan 2025 végéig zárul le.

Minden a téglaszállítással kezdődött

A bécsi gyökerű WLC Európa-szerte szervezi a szállításokat irányvonatokkal és a hagyományos forgalomban is. Kiterjedt nemzetközi hálózata az Északi-tengertől a Fekete-tengerig, a Balti-tengertől a Földközi-tengerig tart. Bár 2007-ben alapították, de honlapja szerint a gyökerei 19. századig nyúlnak vissza, amikor a mai Badeni Vasút infrastruktúráján szállították a téglát. A WLC ma Ausztria vezető és leginnovatívabb vasúti árufuvarozó vállalatai közé számítja önmagát. Fő tevékenysége – amely működésének körülbelül a 75 százalékát teszi ki – elsősorban a kombinált szállítás. A fennmaradó rész a vagonrakományos forgalom, amelynek keretében a cég különféle termékeket szállít, például

  • autót,
  • vegyi és kőolajtermékeket,
  • gabonát
  • vagy szenet.

Mozdonyflottája 32 villanymozdonyból áll, ezeket a Siemens és a Bombardier Transportation gyártotta. Van három dízelmozdonya is. A WLC ezenfelül 245 konténerkocsival rendelkezik, vagyis saját gördülőállományt használhat a különféle szállításokhoz.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu