Szenvedélyből vállalkozás: mesél a Gamewiz

A társasjátékipar az utóbbi években rendkívüli mértékben bővült. Egyes felmérések szerint 2024-ben ez a piac majdnem elérte a 14 és fél milliárd dolláros értéket. Ha a különböző kártya- és egyéb asztali játékokat is ide számítjuk, akkor az érték meghaladta a 20 milliárd dollárt. A társasjátékok népszerűsége Magyarországon a 2019-es évek végén, a 2020-as évek elején kezdett el nagyobb mértékben növekedni. Természetesen a generációs traumák, amiket a 90-es évek játékai okoztak, még sokak fejében élnek. Ma már egy új, modern társasjáték-kultúra van terjedőben, amibe Fülöp Dorka és Fülöp Norbert is belépett a Gamewiz társasjáték-webáruház megalapításával.

Fülöp Dorka és Fülöp Kornél, a Gamewiz társasjáték-webáruház alapítói / Fotó: Gamewiz

Fülöp Dorka és Fülöp Kornél, a Gamewiz webshop alapítói is azt mondták, hogy ha a Gazdálkodj okosan lenne a mai napig a sztenderd társasjáték, akkor biztosan nem ragadta volna magával őket ez a hobbi.

Szenvedélyből vállalkozás: ez a Gamewiz

Az alapítók elmondták, hogy a társasjáték közös szenvedélyük, de saját vállalkozásuk tervezésekor nem volt egyértelmű, hogy erre építik a jövőjüket. Annyit biztosan tudtak, hogy az online térben szeretnék megvetni a lábukat egy webáruházzal. Nulláról felhúzni egy online vállalkozást nagyon rizikós, pláne egy olyan szubkultúrára építve, mint a társasjátékok.

A Gamewiz ráadásul jelentős marketingbüdzsével nem is rendelkezett az induláskor. Dorka és Kornél a Világgazdaságnak adott interjúban emlékeztek vissza a pillanatra, amikor megtakarításaikat felhasználva leadták az első árukészlet-rendelésüket. Elmondták, hogy rengeteget ötleteltek, tervezgettek, amikor készültek a biznisz elindítására, sőt még azt is hozzátették, hogy a kelleténél többet is dolgoztak a stratégián. Annyi biztos volt, hogy az áru beszerzése mellett átfogó reklámkampány már nem fért bele.

Adódik a kérdés, hogy reklám nélkül miként lehet ringbe szállni egy olyan piacon, ami Magyarországon egy viszonylag szűkebb közösséget szolgál ki. Ráadásul már ekkor számos nagyobb vállalat is jelen volt, akik a saját kiadású játékaikkal még versenyelőnyben voltak.