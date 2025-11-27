Szenvedélyből vállalkozás: mesél a Gamewiz
A társasjátékipar az utóbbi években rendkívüli mértékben bővült. Egyes felmérések szerint 2024-ben ez a piac majdnem elérte a 14 és fél milliárd dolláros értéket. Ha a különböző kártya- és egyéb asztali játékokat is ide számítjuk, akkor az érték meghaladta a 20 milliárd dollárt. A társasjátékok népszerűsége Magyarországon a 2019-es évek végén, a 2020-as évek elején kezdett el nagyobb mértékben növekedni. Természetesen a generációs traumák, amiket a 90-es évek játékai okoztak, még sokak fejében élnek. Ma már egy új, modern társasjáték-kultúra van terjedőben, amibe Fülöp Dorka és Fülöp Norbert is belépett a Gamewiz társasjáték-webáruház megalapításával.
Fülöp Dorka és Fülöp Kornél, a Gamewiz webshop alapítói is azt mondták, hogy ha a Gazdálkodj okosan lenne a mai napig a sztenderd társasjáték, akkor biztosan nem ragadta volna magával őket ez a hobbi.
Szenvedélyből vállalkozás: ez a Gamewiz
Az alapítók elmondták, hogy a társasjáték közös szenvedélyük, de saját vállalkozásuk tervezésekor nem volt egyértelmű, hogy erre építik a jövőjüket. Annyit biztosan tudtak, hogy az online térben szeretnék megvetni a lábukat egy webáruházzal. Nulláról felhúzni egy online vállalkozást nagyon rizikós, pláne egy olyan szubkultúrára építve, mint a társasjátékok.
A Gamewiz ráadásul jelentős marketingbüdzsével nem is rendelkezett az induláskor. Dorka és Kornél a Világgazdaságnak adott interjúban emlékeztek vissza a pillanatra, amikor megtakarításaikat felhasználva leadták az első árukészlet-rendelésüket. Elmondták, hogy rengeteget ötleteltek, tervezgettek, amikor készültek a biznisz elindítására, sőt még azt is hozzátették, hogy a kelleténél többet is dolgoztak a stratégián. Annyi biztos volt, hogy az áru beszerzése mellett átfogó reklámkampány már nem fért bele.
Adódik a kérdés, hogy reklám nélkül miként lehet ringbe szállni egy olyan piacon, ami Magyarországon egy viszonylag szűkebb közösséget szolgál ki. Ráadásul már ekkor számos nagyobb vállalat is jelen volt, akik a saját kiadású játékaikkal még versenyelőnyben voltak.
A kedvesség a kulcs a vásárlók szívéhez
A Gamewiz tizenkilencre húzott lapot, és jött is a kettes, hiszen a webáruháznak ma már tízezer visszatérő vásárlója van. Ügyfeleik értékelték a közvetlen, baráti kapcsolatot, aminek egyik kézzelfogható példája a rendelésekhez járó kézzel írt üzenet. Ezek a cetlik organikusan váltak mondhatni a cég védjegyévé.
Dorka mesélte el, hogy a kézzel írt üzenetek azzal kezdődtek, hogy egy-egy vásárlójuk a rendelésnél a megjegyzés rovatban hagyott nekik üzenetet. Megköszöntek egy korábban rendelt játékot, esetleg röviden írtak a társassal töltött élményről. A cetlik ezzel indultak, mesélték az alapítók, hiszen a kedves üzenetekre reagálni akartak, de ezt online nem tehették, így a rendelések mellé tették a válaszukat. Ez az emberi gesztus végül annyira bevált, hogy később a vásárlóik az értékelésekben is szóvá tették, ha nem kaptak kézzel írt üzenetet a csomagjukhoz. Ma már természetesen saját Gamewiz-logóval ellátott cetlin érkeznek a kedves szavak, továbbra is kézzel írva, minden rendeléssel.
Dorka és Kornél hozzátették, hogy a társasjáték-webáruház ötletét a téma iránti szenvedélyük mellett a praktikum is szülte. Miután Pécsre költöztek, jöttek rá, hogy Magyarországon ez a hobbi rendkívül Budapest-központú.
Budapesten vannak ezek az ikonikus társasos barlangok, de ezek egyfelől egy sokkal gamerebb réteget szolgáltak ki, és Budapestet
– mondta Fülöp Dorka. Fülöp Kornél hozzátette, hogy az igény országosan megvolt egy megbízható és gyors webshopra, ahonnan lehet különleges játékokat rendelni, melyek túlmutatnak az olyan címeken, mint a Ki nevet a végén,vagy a Monopoly. Emellett a felismerés mellett nagyon vakmerőnek is kell lenni az alapítók szerint.
Érdekesség, hogy kezdetben egy mellékes projektnek, másodállásnak képzelték el a Gamewiz webáruházat, de hamar rádöbbentek, hogy ez a projekt teljes embert kíván.
Nem kell mindenben jobbnak lenni, hanem ki kell tűnni a tömegből
A webáruház ötlete még a koronavírus-járvány előtt született meg, amikor az emberekben még volt egy bizonyos gát az online vásárlásokkal kapcsolatban. Bizalmatlanok voltak, főként a rossz tapasztalatok miatt. A Gamewiz elindításakor fontos volt Kornél és Dorka számára, hogy egy olyan webáruházat kínáljanak, ami gyorsan és megbízhatóan juttatja el a termékeket, ebben az esetben társasjátékokat a vásárlókhoz.
Természetesen menet közben beütött a járvány, ami teljesen megváltoztatta a vásárlói szokásokat, és az online kereskedelem azóta is felfelé ível. Magyarországon ugyan lassabban zajlik ez a változás, de itt is jelen van. Fülöp Kornél példaként említette, hogy péntek délben egy amerikai pláza kongana az ürességtől, Magyarországon viszont még sokan plázáznak a csúcsidőn kívül is. Ettől függetlenül az online rendelések mind nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a tortából, ez pedig a Gamewiz webáruháznak is lökést adott.
A webshop alapítói szerint egy online szolgáltatás esetében az a legfontosabb, hogy valami újat nyújts az ügyfeleidnek. Rengeteg a versenytárs, a tömegből pedig ki kell tűnni, hogy az interneten szörfölő közösség észre vegyen. Hozzátették, hogy a Gamewizt az a tízezer vásárló is építette, akik ma már visszatérő ügyfeleik.
Fülöp Dorka kiemelte, hogy cégük működésében rendkívül fontos a Budapesten kívüli társasjátékos közösség. Rengeteg emberről van szó, akik számára korábban egy új játék beszerzése azzal járt, hogy fel kellett utazniuk Budapestre, ami fenntarthatatlan. Ezt a bázist célozták meg a webáruházukkal.
Mivel függetlenek vagyunk, így nálunk minden kiadó játékai megjelennek. Ha valaki nem akar négy-öt helyről külön rendelni, futárok hadára várni, vagy külön elmenni a csomagpontokra, akkor ez segítség lehet
– magyarázta Fülöp Kornél.
A Gamewiz egy szenvedélyprojekt
A Gamewiz függetlensége azt is jelenti, hogy a cégnek magának is be kell szereznie rengeteg terméket, amelyeket aztán tovább értékesíthet. Ehhez rengeteg társasjáték közül kell összeállítani egy árukészletet, ami nem kis munka. A vállalkozás alapítói elmondták, hogy a kiválasztási folyamat ma is ugyan úgy zajlik, mint az induláskor: szenvedéllyel.
Ami Kornél és Dorka szerint érdekelni fogja a közösségüket, az kerül a virtuális polcokra. A döntést a megérzéseik vezérlik. Természetesen a fókusz a modern társasjátékokon van, Ki nevet a végénnel például nem találkoznak a webáruház látogatói.
A vásárlóik, akik kiemelten értékelik a közvetlen, baráti kapcsolatot a céggel, jellemzően a 25–35 éves korosztályból kerülnek ki. Ez a legfontosabb célcsoport, de Fülöp Dorka elmondta, hogy 80 éves visszatérő vásárlójuk is van.
Nem lehet megkerülni az influenszermarketinget
A cégulajdonosok kiemelték azt is, hogy ma már rendkívül fontos az influenszermarketing ebben a szakmában.
Egyszerűen túl sok játék jelenik meg, az átlagvásárló pedig segítség nélkül nem fog rátalálni a neki valóra
– véli Fülöp Dorka, majd hozzátette, hogy a társasjátékokkal foglalkozó influenszerekkel nagyon gördülékeny a közös munka. Elmondta, hogy már kitapasztalták, hogy melyik tartalomgyártónak milyen a közönsége, és ez alapján tudják kiajánlani számukra a bemutatni kívánt társasjátékokat.