Jó hír a gazdálkodóknak: könnyített feltételekkel és meghosszabbított határidővel várja őket a háromezer milliárd forintos program

„Minden segítséget megad az Agrárminisztérium a gazdálkodóknak ahhoz, hogy minél előbb forráshoz juthassanak a most záruló Vidékfejlesztési Program keretéből is. Számos projekt megvalósítása ütközik nehézségekbe bizonyos engedélyek beszerzése miatt, ezért jelentős könnyítést tettünk lehetővé azzal, hogy azok beszerzésének határidejét jelentősen, több mint egy évvel kitoltuk, így a beadott kifizetési kérelmek kifizetése tovább gyorsulhat” – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

Jelentős könnyítéssel segíti a kormány a gazdálkodókat a Vidékfejlesztési Program zárásakor / Fotó: Bujdos Tibor

A tárcavezető kiemelte, hogy a Vidékfejlesztési Program 2014 és 2022 közötti időszakában csaknem 400 ezer pályázat kapott támogatást, 2942 milliárd forint uniós és hazai forrásból. Ebből eddig 2803 milliárd forintot már kifizetett a Magyar Államkincstár. A program 2025. december 31-én hivatalosan lezárul.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintett gazdálkodóknak most különösen fontos a záró kifizetési kérelmekkel kapcsolatos határidők betartása. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) most arra kéri azokat a pályázókat, akik még nem nyújtották be záró kifizetési kérelmüket – például azért, mert a projekt működéséhez szükséges végleges engedélyeik kiadása (használatbavételi, működési, vízjogi, hálózati stb.) még folyamatban van –, hogy

az engedélyezési eljárás megindítása után az engedélyek hiánya ellenére is haladéktalanul nyújtsák be a kérelmeiket.

A tárca gondoskodik a szükséges szabályozási háttér kialakításáról, hogy az ilyen módon benyújtott kérelmek zökkenőmentesen lezárhatók legyenek, és a jogos támogatások kifizetése se késsen. Elegendő idő áll a gazdák rendelkezésére, hiszen a hiányzó engedélyeket a kedvezményezettek legkésőbb 2026. december 31-ig pótolhatják – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Vidékfejlesztési Program nem csupán egy támogatási rendszer volt, hanem jövőbe mutató beruházások összessége, amelyek alapvetően járultak hozzá a magyar vidék élhetőségéhez és fejlődéséhez, és nem utolsósorban a hazai élelmezésbiztonság erősítéséhez. A magyar kormány társfinanszírozásában megvalósuló programnak az eredményei figyelemre méltók.