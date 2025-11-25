Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF331.24 -0.2% GBP/HUF434.78 -0.04% CHF/HUF409 -0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.09 -0.07% CZK/HUF15.82 +0.02% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF331.24 -0.2% GBP/HUF434.78 -0.04% CHF/HUF409 -0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.09 -0.07% CZK/HUF15.82 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,820.88 +0.11% MTELEKOM1,756 -0.57% MOL2,962 -0.07% OTP33,100 +0.09% RICHTER9,725 +1.44% OPUS480 -2.29% ANY7,320 -1.91% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,371.43 -0.2% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,315.17 +0.53% BUX107,820.88 +0.11% MTELEKOM1,756 -0.57% MOL2,962 -0.07% OTP33,100 +0.09% RICHTER9,725 +1.44% OPUS480 -2.29% ANY7,320 -1.91% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,371.43 -0.2% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,315.17 +0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Papp Zsolt
gazdatüntetés
közös agrárpolitika (kap)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Európai Bizottság
Ukrajna

Össznépi gazdatüntetés készül a bizottság ellen Brüsszelben - itt vannak az okok

Az Európai Bizottság jelentős agrárforrás-megvonást és Ukrajna gyorsított uniós integrációját készíti elő, miközben olcsó, ellenőrizetlen importáruk áraszthatják el az európai piacokat. A gazdák szerint mindez a kontinens élelmiszer-önrendelkezését fenyegeti, ezért decemberben összeurópai gazdatüntetés készül Brüsszelben.
Dénes Zoltán
2025.11.25., 11:25

Az Európai Bizottság új hétéves költségvetési terve súlyosan veszélyezteti Európa – és benne Magyarország – élelmiszer-biztonságát – mutatott rá a Magyar Nemzetnek adott interjújában Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Mint mondta, a bizottság jelentős, akár 21–25 százalékos agrár- és vidékfejlesztési forrásmegvonást irányoz elő, amely reálértéken akár az 50 százalékot is elérheti. Ez a több mint hatvan éve működő agrárstruktúrát alapjaiban rengetné meg: gyengítené a termelőket, visszavetné a fejlesztéseket és közvetlenül veszélyeztetné a fogyasztók ellátásbiztonságát. Nem véletlenül készül az összeurópai gazdatüntetés – szögezte le.

Papp Zsolt, A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szeirnt összeurópai gazdatüntetés készül Brüsszelben.
Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint gazdatüntetés szerveződik Brüsszelben, amelyen előreláthatóan mintegy tízezer demonstráló fog megjelenni / Fotó: NAK / Lévai Zsolt

A másik súlyos tényező a bizottság által erőltetett ukrán uniós csatlakozás és a jelenleg is tapasztalható, lazán ellenőrzött ukrán élelmiszerimport. Ukrajna hatalmas, több százezer hektáros birtokszerkezetével, rendkívül alacsony termelési költségeivel és kevésbé szigorú környezetvédelmi, növény- és állategészségügyi előírásaival olyan versenyhelyzetet teremt, amelyben az uniós – különösen a kisbirtokos – gazdák képtelenek talpon maradni. Papp Zsolt szerint kettős mérce érvényesül: az uniós gazdákra súlyos adminisztratív terhek és szigorú szabályok vonatkoznak, miközben a harmadik országokból érkező termékek sokkal enyhébb elvárások mellett kerülhetnek az európai polcokra. Ennek következménye az lehet, hogy az olcsó és ellenőrizetlen ukrán, illetve dél-amerikai áruk kiszorítják a hazai előállítókat, veszélybe sodorva több tízezer ember megélhetését és Európa élelmiszer-önrendelkezését.

A helyzet miatt egyre nagyobb a feszültség az uniós gazdatársadalomban. Mivel a bizottság nem folytat érdemi párbeszédet a gazdákkal, a szakmai szervezetekkel vagy a tagállamok agrárképviseleteivel, december 18-ára összeurópai gazdatüntetést szerveznek Brüsszelben, ahová mintegy tízezer demonstrálót várnak. A megmozdulás célja egyértelmű: megakadályozni, hogy az EU a közös agrárpolitikát forrásmegvonással, piacfeladással és harmadik országokkal szembeni indokolatlan nyitással lényegében felszámolja.

Papp szerint a bizottság jelenlegi iránya „gazdaellenes”, nem becsüli a vidéki közösségeket, és olyan döntéseket hoz, amelyek Európa egész agráriumát egyfajta skanzenné alakítanák. A gazdák azonban eltökéltek: szerintük a demonstrációk nyomása alatt van esély a változásra, ahogy azt a 2024-es megmozdulások is jelezték. Az európai agrárium ma képes eltartani a kontinens 450 millió lakosát – és ezt a teljesítőképességet nem lehet feláldozni politikai döntések oltárán. A teljes interjú a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Kongó

Afrikában épít szupersztrádát a magyar vállalat: folyón visz át a gigaprojekt, Budának és Pestnek hívják a két oldalt

Jelentős külső tőkeinjekcióval felgyorsul a Duna Group afrikai óriásprojektje. A beruházás egy teljesen új, észak-déli irányú közlekedési folyosót hoz létre Közép-Afrikában.
2 perc
légi közlekedés

Átszervezés a Wizz Airnél, sztárbankárt igazol a Cititől a légitársaság – megszólalt Váradi József, ez áll a háttérben

Kulcsfontosságú pozíciókban hajt végre sorcserét a légitársaság.
4 perc
drónelhárítás

Mindenkinek a délszláv csodafegyver kell, nagyon durva fejlesztést dobott piacra Horvátország és Szlovénia, fillérekből intézi el a drónokat

A robotrepülők elhárítására tervezett távirányítású tank gépágyúval vadássza le a légtérsértőket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu