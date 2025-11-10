A Porsche Hungaria (PH) 20 millió eurós beruházás keretében bővíti alkatrész- és logisztikai központját Budaörsön, a Parts Center új beruházásának alapkövét hétfőn helyezték el. A 2027-re elkészülő gigantikus beruházás során 11 500 négyzetméteres új raktárcsarnok épül, ezzel 33 ezer négyzetméterre nő a logisztikai bázis raktározási területe.

Gigantikus beruházást jelentett be a luxus autómárka, Budapesthez közel épül az új fellegvár, innen látják majd el Európát alkatrésszel / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

A Parts Center a kelet-közép-európai régió kilenc országának mintegy 250 szervizközpontját szolgálja ki a bázisról eredeti alkatrészekkel – hangzott el az alapkőletétel alkalmából tartott tájékoztatón. A fejlesztést az tette szükségessé, hogy a központ fenntartható módon támogassa a konszern márkáinak régiós növekedését, megfelelve a magas raktározási minőségi elvárásoknak, versenyelőnyt biztosítva ezzel számukra.

A rendezvényen Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy

a Volkswagen csoport eladásai nőttek az idén, a régiós bővülés megközelíti a 10 százalékot.

Jelenlegi 20 százalékos részesedését a következő 3 év alatt 25 százalékra tervezi emelni, amelyet számos új - elektromos és belsőégésű meghajtású - modell bevezetésével fog megalapozni.

A Volkswagen csoport nemrégiben számolt be arról, hogy a 2025. január-szeptemberi időszakban globálisan 6,581 millió járművet értékesített, 1,2 százalékkal többet az előző évi 6,463 milliónál. Az idei évre a 2024-essel nagyjából megegyező 9 millió jármű értékesítését tervezi, a korábbi becslésével megegyezően.

Már háromszorosára bővült a raktárterület

A Porsche Hungaria a Volkswagen konszern márkáinak kizárólagos magyarországi importőreként 2003-ban nyitotta meg mintegy 4 milliárd forintos beruházással létrehozott logisztikai bázisát a térségben forgalmazott személyautók és haszonjárművek eredeti gyári alkatrészekkel és tartozékokkal történő ellátására. Már akkor látható volt, hogy a régió autópiacának növekedésével bővítésre lesz szükség, hiszen az értékesítés növekedésével egyre nagyobb hangsúlyt kapott a szervizháttér és a szolgáltatás minősége, amely csak fejlett logisztika mellett volt biztosítható.