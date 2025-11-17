Háborút indít a Google ellen a versenyhatóság – így téveszthette meg a magyar fogyasztókat a keresőóriás

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Google ellen a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A hivatal gyanúja szerint a Google Ireland Limited a Google Ads hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket, ezért azok fizetett tartalomként, illetve a Google kereső a találati listájának elején jelenhettek meg. Mindez a versenyhatóság szerint hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fogyasztók kockázatos weboldalakra kerüljenek vagy kicsalják tőlük a banki belépési adataikat.

Adathalász hirdetések lehettek a Google platformján, a GVH megvizsgálja / Fotó: DPA / APF

A hatóság hétfői közleménye szerint a Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az amerikai óriáscég Írországban bejegyzett leányvállalata, a Google Ireland Limited 2025. március 15-től kezdődően valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményeknek megfelelően járt el a Google Ads hirdetési platformjának működtetése során. A globális technológiai vállalkozás valószínűsíthetően nem ellenőrizte megfelelően, hogy a megjelenő adathalász hirdetések megfelelnek-e a saját irányelveinek és a jogszabályi előírásoknak, valamint elmulasztotta az adathalász domain fiókok időben történő letiltását, annak ellenére, hogy fel kellett volna ismernie azok veszélyességét és meg kellett volna tennie a szükséges intézkedéseket a további megtévesztések megelőzése érdekében.

Ennek következtében az MBH Bank Nyrt. nevével visszaélő adathalász célú, hamis banki weboldalak – mint például mbhbank.nu, mhbbauk.com, mhhbunk.com – fizetett hirdetésként jelentek meg a Google kereső találati listájának élén. Így ha a felhasználó az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos kulcsszavakra keresett rá (például: „MBH Bank belépés”, „MBH netbank”), ezek a megtévesztő hirdetések kiemelt pozícióban jelentek meg a Google keresőoldalain, megelőzve az MBH Bank Nyrt. hivatalos weboldalára mutató linkeket is.

A GVH szerint ez a kereskedelmi gyakorlat valószínűsíthetően alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet nem hozott volna meg. A Google ezen magatartásával valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat.