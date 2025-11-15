Mégsem tűnik el a magyar legenda – nem főnix, de mégis feltámadna az első magyar Griff

A magyar ruházati márka, a Griff jelenéről és kilátásairól tudott meg exkluzív információkat az Origo, a lapnak a társalapító Sütő Zoltán adott betekintést a vállalat helyzetébe. A lap összeállításában felidézi, hogy a magyar, családi tulajdonban lévő vállalat saját varroda üzemeltetésétől jutott el odaáig, hogy az egykori elegáns férfi ruházati márkát később multibrand márkává alakították, így bővítve kínálatukat és nyitva új üzletek számát. Ez a koncepció ugyanakkor nem bizonyult maradéktalanul sikeresnek, de a Griff így sem tűnik el.

Az alapokhoz térne vissza egykor az elegáns férfi ruházati termékekről ismert Griff márka (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Meglegyintette a Griffet és a „temuhatás”, de másról is szó van

A lap a vállalat történetét felidézve arról ír, hoy „Collection” márkanév alatt Sütőék 2011-ben nem csak a kínálatot bővítették. A vállalat saját varrodát is működtetett nagyjából addig az időszakig bezárólag, ám a technológiai váltás lépéskényszerét nem sikerült maradéktalanul megtenni, ami szintén abba az irányba mutatott, hogy a magyar vállalat ruházati kínálatát a világmárkákra alapozza.

Napjainkban, amikor néhány évtizede még talán elképzelhetetlen módon, a ruházati kereskedelem is a webre költözött, kézenfekvő lehet a „temuhatásra” mutatni az átrendeződés esetleges vesztesei kapcsán. A ruházati kereskedelem technikai és logisztikai értelemben egyébként valóban lehet teljesen online, üzletileg sikeres, bár a teljes digitalizáció, a pénzügyi teher költségei – gondoljunk csak a csomagküldésre, a visszaáru logisztikai vonatkozásaira – egészen más természetűek, mint bolt értékesítésnél. S abban sincs konszenzus, hogy a „temuhatás” mennyire nevezhető meg markáns hatásként a ruházati kereskedelem átrendeződésében. Ezzel az Origo szerint Sütő Zoltán sem ért egyet, s nem állítja, hogy kizárólag az online kereskedelem erősödése felelős a fizikai üzletek háttérbe szorulásáért. Szerinte egy ruházati kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásnál több tényező együttesen adhatja ki azt a nehézséget, holt terhet, ami átbillenti a prosperálásból a stagnálás, vagy a veszteség irányába.

Arról ugyanakkor szó van, hogy az alapítók visszatérnek a kezdetekhez, és hamarosan újra Griff Gentlemen's néven működő üzletben fogadják a vásárlókat.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.