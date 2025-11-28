Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
akció
Black Friday
vásárlás

Black Friday: nem minden arany, ami fénylik – vigyázni kell az akciókkal

A Gazdasági Versenyhivatal az impulzusvásárlás elkerülésére figyelmeztet.
Andor Attila
2025.11.28, 15:12

Hivatalosan ma van fekete péntek, de már az elmúlt hetekben is hatalmas akciókkal és kecsegtető kedvezményeket hirdető kampányokkal találkozhattak a vásárlók, főképp az online térben.  A karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények sokak számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást. Az internetet és az üzleteket elárasztó akciókkal azonban természetesen csak akkor nyernek a fogyasztók, ha azt a vállalkozások tisztességes keretek között valósítják meg.

GVH
A GVH is figyelmeztet - kerüljük az impulzusvásárlásokat / Fotó: NurPhoto via AFP

A Gazdasági Versenyhivatal már egy hónappal ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására.

A  GVH azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt gondolják végig higgadtan, hogy valóban szükségük van-e az adott termékre, lehetőség szerint kerüljék az impulzusvásárlást. 

Továbbá feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról, amihez a GVH videói és tájékoztatói is segítséget nyújtanak.
   • Nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerje meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!
   • Használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat! Lehet máshol olcsóbban megkapják a terméket. Ügyeljenek arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek.
   • Nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal! Ha csak 5 csillagos értékeléseket lát, gyanakodjon! Lehet, hogy azokat mesterségesen generálták.
   • Nézzenek utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya mindig legyen gyanús!
   • Szánjanak elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére!
   • Fontos tudni, hogy 

internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.


Van hová fordulni

A GVH arra is felhívja a figyelmet, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által működtetett súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa segítséget nyújt a felelős és tudatos döntés meghozatalában.
A fogyasztók védelme mellett a GVH a vállalkozásokat is segíti, hogy elkerüljék a jogsértéseket: részletes oktatóvideóban segíti a kereskedőket az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és pontos betartásában.

A Black Friday időszakát követően, a kereskedők többsége a karácsonyt megelőző hetekben is folytatja a leárazásokat 

ezért a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is árgus szemmel figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

