Black Friday: nem minden arany, ami fénylik – vigyázni kell az akciókkal

Hivatalosan ma van fekete péntek, de már az elmúlt hetekben is hatalmas akciókkal és kecsegtető kedvezményeket hirdető kampányokkal találkozhattak a vásárlók, főképp az online térben. A karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények sokak számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást. Az internetet és az üzleteket elárasztó akciókkal azonban természetesen csak akkor nyernek a fogyasztók, ha azt a vállalkozások tisztességes keretek között valósítják meg.

A GVH is figyelmeztet - kerüljük az impulzusvásárlásokat / Fotó: NurPhoto via AFP

A Gazdasági Versenyhivatal már egy hónappal ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására.

A GVH azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy az akciós termék megvétele előtt gondolják végig higgadtan, hogy valóban szükségük van-e az adott termékre, lehetőség szerint kerüljék az impulzusvásárlást.

Továbbá feltétlenül győződjenek meg néhány lényeges információról, amihez a GVH videói és tájékoztatói is segítséget nyújtanak.

• Nézzenek utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket is, mint a kiszállítási díj! Ismerje meg a kedvezmény biztosításának pontos feltételeit!

• Használjanak ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat! Lehet máshol olcsóbban megkapják a terméket. Ügyeljenek arra, hogy a listán fizetett hirdetések is helyet kaphatnak, melyek nem feltétlenül a legkedvezőbbek.

• Nézzenek utána, hogy korábbi vásárlók elégedettek-e a webáruházzal! Ha csak 5 csillagos értékeléseket lát, gyanakodjon! Lehet, hogy azokat mesterségesen generálták.

• Nézzenek utána, hogy az áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége! Ezek hiánya mindig legyen gyanús!

• Szánjanak elegendő időt az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fontosabb részeinek megismerésére!

• Fontos tudni, hogy

internetes vásárlás esetén – néhány kivétellel – a termék átvételét követően a vásárlót 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.



Van hová fordulni

A GVH arra is felhívja a figyelmet, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által működtetett súlyosan jogsértő webáruházak adatbázisa segítséget nyújt a felelős és tudatos döntés meghozatalában.

A fogyasztók védelme mellett a GVH a vállalkozásokat is segíti, hogy elkerüljék a jogsértéseket: részletes oktatóvideóban segíti a kereskedőket az akciótartásra vonatkozó jogszabályi előírások megértésében és pontos betartásában.

A Black Friday időszakát követően, a kereskedők többsége a karácsonyt megelőző hetekben is folytatja a leárazásokat

ezért a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évekhez hasonlóan idén is árgus szemmel figyeli a webshopok árfeltüntetési gyakorlatait és amennyiben jogsértések gyanúját észleli megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít.

