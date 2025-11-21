Szép csendben megépült a német óriás első gyára Magyarországon: csak egyetlen nagyobb van nála – fotógaléria

A gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó Harro Höfliger Debrecenben hozta létre a második legnagyobb telephelyét Németországon kívül, a hatmilliárd forintos beruházás nyomán száz új munkahely jön létre a városban – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

Szijjártó Péten a Harro Höflinger gyármegnyitóján / Fotó: Harro Höfliger Hungary Facebook-oldala

A tárcavezető a Harro Höfliger csarnokavató ünnepségén azt közölte, hogy a német gépgyártó vállalat hatmilliárd forintnyi értékben hajtott végre kapacitásbővítést a hajdúsági városban, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve több mint száz új munkahely létrehozását. Beszédében kiemelte, hogy a cég a csúcstechnológiás gyógyszeripari gépgyártási tevékenységét hozza Magyarországra, és ez az üzem lesz a második legnagyobb telephelye Németországon kívül.

„A Harro Höfliger szakmai hozzáértése és magas technológiai színvonala hozzájárul az olyan kényes és kritikusan fontos egészségügyi eszközök hibamentes gyártásához, mint az inhalátorok, az inzulintollak, a sebtapaszok” – sorolta.

Majd hozzátette, hogy a cég nagy beszállítófejlesztési programot indít, és ezáltal a helyi kis- és közepes vállalkozások is profitálhatnak majd ebből a beruházásból. Illetve tudatta, hogy szorosan együtt fognak működni a Debreceni Egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Centrummal a fiatalok képzésében. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon másfél évtizeddel ezelőtt egy teljesen új gazdasági időszámítás kezdődött, a kormány akkor kezdett neki hazánk újraiparosításának, így lerakva a gazdaság egy rendkívül stabil alapját.

Szijjártó Péter szerint sikeres a magyar gazdaságpolitika

„Európa legalacsonyabb adóival létrehoztuk Európa legsikeresebb és legvonzóbb beruházási környezetét, és évről évre folyamatosan megdöntöttük a Magyarországra érkező beruházások rekordját. Átszerveztük a felsőoktatást, a szakképzést, a legjobbaktól tanultunk, és bevezettük a német mintájú duális képzési programokat. Ennek köszönhetően aztán, ahogy egyre több vállalat jött Magyarországra, egyre több gyárat építettek, egyre több munkatársra volt szükségük, mégis bírtuk” – fejtette ki a tárcavezető.