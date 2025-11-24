A háziorvos is felírhatja a fogyasztó gyógyszereket, és még mást is tehet, ami egészen új – tisztázta Takács Péter

A háziorvosok a rendszerváltás óta várnak kompetenciabővülést, ezt a problémát a tárca most kilenc új betegségcsoport kezelésének hozzájuk delegálásával rendezi. Az erre vonatkozó új, keretjellegű jogszabályt a szakmával közösen végzett két és fél éves előkészítő munka eredményeként alkották meg.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára: bővül a háziorvosok kompetenciája / Fotó: Erdős József

Az ugyancsak rövidesen megjelenő háziorvosikompetencia-lista nem lesz közvetlenül része a rendeletnek, viszont minden évben felülvizsgálható lesz, így folyamatosan frissülhet azokkal az új gyógyszerekkel és diagnosztikai eljárásokkal, amelyeket célszerű a háziorvosok hatáskörébe utalni.

Az, hogy az aktuális kompetencialista nem épül be a rendeletbe, és évente felülvizsgálható, azt jelenti, hogy nem öntjük betonba a rendszert. Így, ha jön valamilyen diagnosztikai újdonság vagy terápiás lehetőség, aminek a háziorvosok általi gyakorlásában a szakma egyetért, akkor azt gyorsabban be tudjuk ültetni az ő kompetenciáik közé, hiszen a beteg érdeke az, hogy minél több bajára, minél több betegségére a lakóhelyhez legközelebb, magyarul a háziorvosánál kaphasson definitív megoldást

– mondta lapunknak Takács Péter egészségügyi államtitkár.

„A téma forró, mert nagyon sok embert érint, de azért is, mert közvetlenül a rendszert új alapokra helyező jogszabály kijövetele előtt vagyunk. A közlönybeli megjelenést én is nagyon várom, már vágom a centit. A szöveget már tördelik” – tette hozzá.

Bővül a háziorvosok kompetenciája

Már most háziorvosi kompetenciába kerül többek között a PSA, a prosztataspecifikus antigén, a prosztatarák elsődleges jelző molekulája. Ezt eddig csak szakrendelő vagy kórház urológus szakorvosa rendelhette, most pedig ezt a lehetőséget megkapják a házi orvosok is. E népegészségügyi szempontból nagyon fontos dolognak külön hangsúlyt ad, hogy november a férfiegészség hónapja – emlékeztetett az államtitkár.

A legtöbb embert érintő intézkedés a diabéteszgyógyszerek felírásának házi orvosokhoz delegálása.

Magyarországon másfél millióan élnek valamilyen cukorbetegséggel, számukra mostantól a legmodernebb antidiabetikumokat is felírhatják a háziorvosok. „Nagyon örülök, hogy a diabetológiai szakmában is sikerült ebben megállapodni, így olyan gyógyszerekért amelyek felírásáért eddig folyamatosan el kellett menni szakorvosi ajánlást kérni, most már nem lesz szükséges diabetológushoz fordulni.”

Ez jó a szakorvosoknak is, mert csökken a leterheltségük, nem lesz akkora a betegforgalom, és egy kicsit levegőhöz jutnak, a háziorvosok pedig kifejezetten örülnek ennek az új kompetenciának, hiszen már nagyon régóta kérik, hogy ezeket a gyógyszereket ők is felírhassák.

„Úgyhogy azt hiszem, mindenki elégedett, ez tipikusan olyan szituáció, amelyben mindenki, de legfőképp a beteg nyer” – mondta az államtitkár.