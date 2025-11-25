Eladják a magyarok egyik kedvenc outdoor láncát, meg is van a vevő

Eladja magyarországi és romániai leányvállalatait a Hervis sportáru-kereskedelmi lánc – derül ki a SPAR Austria tulajdonában lévő Hervis Sport- und Modegesellschaft keddi közleményéből, mely szerint a vevő a brit Frasers Group lehet.

A Hervis 29 magyarországi üzlete kerül új tulajdonoshoz / Fotó: Northfoto

Az egykori Sports Direct kezébe kerülhet a Hervis

A brit vállalat inkább korábbi nevén, Sports Directként lehet ismerős a magyar vásárlók számára, és a versenyjogi engedélyek megszerzése után veheti át a Hervis Magyarországot (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) 29 üzletével, valamint a Hervis Romániát (Hervis Sport and Fashion srl.) 49 üzletével.

A Frasers közleménye szerint a munkavállalókat is átveszik.

A vételárat egyik fél sem hozta nyilvánosságra, ám azt igen, hogy a Hervis többi üzlete, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottak nem érintettek ebben a megállapodásban.

A csoport tavaly Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el, ám ezzel együtt is 43 millió euró veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.