Okos adósok: jó döntést hoz, aki a személyi hitellel más kölcsönt törleszt

A személyi kölcsönök töretlen népszerűségnek örvendenek hazánkban, az MNB statisztikái alapján a magyarok több mint 520 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankokkal az idei első félévben. Ez közel 42 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett összeg nagyságát.

Ezen volumennek jelentős részét, az MNB becslései szerint 224 milliárd forintot kértek a magyarok meglévő kölcsönük kiváltására, esetlegesen plusz összeget is igényelve a lecserélendő kölcsönből fennálló tartozáson felül. 2024 első felében az ilyen célú személyi hitelek összvolumene még csupán 132 milliárd forint volt - közölte a Bankmonitor.

Hiteltörlesztésre fordítják a személyi kölcsönök jó részét / Fotó: Darnay Katalin

Miért lett ilyen népszerű cél a hitelkiváltás?

A hitelkiváltás, azaz a meglévő kölcsön lecserélése azt jelenti, hogy az adós felvesz egy új hitelt, melyből visszafizeti egy, vagy több meglévő kölcsönét. A továbbiakban pedig az új hitelt kell fizetni tovább.

Egy ilyen lépésnek több előnye is lehet:

• Egy kockázatosabb – például változó kamatozású – hitelt le lehet cserélni egy biztonságosabb, fix kamatozásúra.

• Egy drágább, magasabb kamatozású kölcsönt le lehet cserélni egy kedvezőbb kamattal rendelkező konstrukcióra.

• Több hitel összevonásával a fizetési kötelezettség egyszerűbbé, átláthatóbbá válhat.

A személyi hitelek esetében inkább a második, harmadik eset fordulhat elő, hiszen a legtöbb ilyen hitel futamidő végéig fix kamatozású. A Bankmonitor szakértői éppen ezért megnézték egy példán keresztül, hogyan is alakult a legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitel kamata az elmúlt években.

A példában az érdeklődő 3 millió forint kölcsönt szeretett volna felvenni 7 éves futamidő mellett, az igénylő nettó jövedelme havi 500 ezer forint. Nem meglepő módon a 2022-es inflációs időszakban jelentősen emelkedtek a kamatok, a kérdéses hitelek THM értéke.

A gyors áremelkedés mérséklődésével, az alapkamat csökkentésével azonban az új személyi hitelek kamata is mérséklődni kezdett, bár a korábbi igen alacsony szintet még nem érte el.



2021. végén a Bankmonitor személyi hitel kalkulátorában szereplő 3 legkedvezőbb ajánlat átlagos THM értéke 7,26 százalék volt. 2023 végén volt a mélypont, akkor ugyanezen kölcsönre a legkedvezőbb ajánlatok átlagos THM értéke már 14,50 százalék volt. Jelenleg egy hasonló hitelt már 10,62 százalékos THM érték mellett is fel lehet venni.