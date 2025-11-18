Órákon belül áfacsökkentésről dönthet a magyar parlament: 27 helyett 5 százalék lehet az adó egy fontos húsnál

Megtilthatja a műhús forgalomba hozatalát kedden az Országgyűlés, továbbá dönthet a tavalyi zárszámadás elfogadásáról és módosíthatja az adótörvényeket. A parlament megtárgyalja a 14. havi nyugdíj bevezetésével összefüggő törvényjavaslatot.

Fotó: Lorkó Dávid / Nógrád Megyei Hírlap

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Kivételes eljárásban tárgyalják és a nap folyamán várhatóan el is fogadják a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló törvényjavaslatot.

A határozathozatalok között szavaznak a képviselők a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról. Elfogadhatják Magyarország 2024-es központi költségvetésének végrehajtását. Ennek alapján a központi alrendszer főösszegeit 42 039 milliárd forint kiadással, 38 091 milliárd forint bevétellel és 3948 milliárd forint hiánnyal hagyhatják jóvá.

Dönthetnek az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról, amely egyebek mellett az anyák adókedvezményének szabályait pontosítja, és jövő év elejétől a 27 százalékosból az 5 százalékos áfakulcsba sorolja át a marhahús és a kapcsolódó belsőség értékesítését.

Határozhat a parlament egyes törvényeknek a társasházi építményi jog bevezetésével összefüggő módosításáról. Az új jog védelmet biztosíthat a vevőnek az ingatlan felépítése előtt ingatlan-végrehajtás vagy felszámolása esetén.

Jöhet a számviteli és adózási szakemberek napja

A határozathozatalok után a képviselők egyebek mellett megtárgyalják az egyes törvényeknek a 14. havi nyugdíj és a 14. havi ellátás bevezetésével összefüggő módosítását, miszerint 2026-tól a nyugdíjasok minden évben – a 13. havi nyugdíjon felül – 14. havi nyugdíjban részesülnek.

Megvitatják a számviteli és adózási szakemberek napjáról szóló, Fónagy János (Fidesz) által benyújtott országgyűlési határozati javaslatot. Ez a nap november 10-én lenne, miután 1494-ben ezen a napon jelent meg nyomtatásban Luca Pacioli itáliai matematikus, ferences szerzetes egyik legfőbb munkája, amely az első írásos bizonyíték a kettős könyvvitel alapelveinek összefoglalására.