Kitört a botrány: Budapesten attól rettegnek, hogy Kína távirányítással veszi át az uralmat a trolibuszok felett – először tett nyilatkozatot az Ikarus

Az a kínai Yutong szállíthat Budapestnek trolibuszokat , amelyről kiderült, hogy a járműveit távolról leállíthatják. A technikai hozzáférésre akkor derült fény, amikor Norvégia tavaly rendelt a kínai gyártótól autóbuszokat, és az előzetes tesztelésen kiderült, hogy jelentős a kiberbiztonsági kockázatuk, mivel a Yutong digitális hozzáféréssel rendelkezik minden egyes buszhoz, ami lehetőséget adna a járművek távoli leállítására vagy működésképtelenné tételére – mutatott rá az Infostart.

A BKK tenderének győztes konzorciumában részt vevő Ikarus hangsúlyozta, hogy a Magyarországra gyártandó járművek nem rendelkeznek ilyen funkcióval / Fotó: Yutong

Az oslói közlekedésszervező elvégezte a tesztet egy holland VDL elektromos buszon is, és arra jutott, hogy az kevésbé sebezhető, mivel abban nincs távoli szoftverfrissítési képesség. A Yutong buszok esetében már javították a sebezhetőségeket.

A Yutong szerint buszaik nem távirányíthatók, fejlesztésük során a biztonság és az adatvédelem alapelveire építenek, és nincsen technikai lehetőség a külső felek távolról való beavatkozására. Hangsúlyozták, hogy minden európai uniós és nemzetközi kiberbiztonsági előírásnak megfelelnek, az adatokat az EU területén tárolják – olvasható a cikkben.

A kínai CRRC-vel együttműködésben hazánkban, Székesfehérváron is készülnek e-buszok az Ikarus márkanév alatt az Autopro.hu szerint. Az Indóház pedig arról számolt be, hogy

idén 160 új budapesti trolibusz szállításának lehetőségét nyerte el az Ikarus és a Yutong konzorciuma, a gyártási folyamat nagy része Magyarországon valósul meg.

Megérkezett az Ikarus válasza a Yutong buszainak biztonsági kockázatára

Az Ikarus az Infostartnak elismerte, hogy a kínálatukban vannak olyan típusok is, amelyek kínai partnerekkel együttműködésben készülnek. Ezek a járművek, a járműgyártó vállalat és a partnerüzemek is teljes mértékben megfelelnek az Európai Unió vonatkozó kiberbiztonsági előírásainak.

Az Ikarus e-buszok nem rendelkeznek távoli szoftverfrissítési lehetőséggel, és ilyen funkció bevezetése sincs tervben.

Hozzátették, a távoli hozzáférés csakis az üzemeltető előzetes engedélyével történhet, kizárólag diagnosztikai és vevői flottafelügyeleti célokból. Sem az Ikarus, sem az Electrobus Europe, sem technológiai partnereik nem rendelkeznek olyan távoli hozzáféréssel, amellyel a járművek működését befolyásolni vagy üzemképtelenné lehetne tenni. Ilyen jellegű hozzáférést a járműben található távfelügyeleti rendszerek fizikailag nem tesznek lehetővé.