kiskereskedelem
bevásárlóközpont
Duna Plaza

Indotek-megaberuházás: teljesen megújul a Duna Plaza 2027-től, új korszak kezdődik a budapesti kiskereskedelemben

Az ikonikus budapesti bevásárlóközpont olyan gigaátalakulásba kezd, hogy a fővárosiaknak leesik majd az álluk. Az Indotek Group bejelentette: soha nem látott átalakulás veszi kezdetét, amely gyakorlatilag lerombolja mindazt, amit eddig Duna Plaza néven ismertünk – hogy aztán valami egészen más, egészen modernebb szülessen a helyén.
VG
2025.11.14, 12:36
Frissítve: 2025.11.14, 12:38

A fejlesztő ígéretei szeirnt, 2027-től nemcsak a vásárlók, de az egész város tátott szájjal figyeli majd, mi történik a Váci úti óriással. Az Indotek Group ugyanis bejelentette: soha nem látott átalakulás veszi kezdetét, amely gyakorlatilag lerombolja mindazt, amit eddig Duna Plaza néven ismertünk – hogy aztán valami egészen más, egészen modernebb szülessen a helyén - közölte az Origo.

Duna Plaza
Fotó: Indotek Group

Gyakorlatilag egy teljesen új Duna Plaza fogja várni a vásárlókat. Fotó: Indotek GroupA Duna Plaza, amely túlélte az évtizedeket - most nagy dobásra készülMagyarország első 3. generációs bevásárlóközpontja már több mint 25 éve uralja a hazai plázapiacot, de most kész új korszakot nyitni: kétéves, monumentális fejlesztés indul 2027 elején, amelynek végeredménye csak 2029-ben tárul majd fel a nagyközönség előtt. De megéri várni – legalábbis a beruházók szerint.

A tervek szerint a Duna Plaza szakít azzal a „csak vásárlás” koncepcióval, és multifunkcionális élmény- és közösségi központtá válik. Teljesen új kereskedelmi terek,megújult irodakomplexum,kulturális és szórakoztató programok,sőt még zöld és közösségi terek, ahol akár egy egész délutánt is el lehet majd tölteni vásárlás nélkül. Átformálják a belső terveket is. Fotó: Indotek GroupA felújítás célja egyértelmű: a pláza ne csak megőrizze, hanem megerősítse piaci pozícióját, miközben a jövő generációinak igényeihez is alkalmazkodik.

A projektre már építési engedély is van, a finanszírozás is sínre került, így most a látványtervek véglegesítése és a bérlők szerződtetése zajlik. 2029-ben a látogatók egy eddig sosem látott színvonalú komplexumban térhetnek vissza – akár csak nézelődni, akár dolgozni, akár bulizni - ígérte az Origo cikke szerint a cég igazgatója. Továbbiak az Origo cikkében olvashatók. 

