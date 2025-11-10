Bemondták az elemzők: hamarosan nagyítóval kell majd keresni az inflációt Magyarországon

Három hónap stagnálás után ismét emelkedett az infláció Magyarországon. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusa szerint októberben a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 4,4 százalékkal, míg szeptemberhez viszonyítva 0,2 százalékkal nőhettek. Hogy valóban így történt-e, az kedden kiderül, ugyanis ekkor közli a Központi Statisztikai Hivatal a legfrissebb adatokat.

Megdöbbentő előrejelzés: bezuhanhat hónapokon belül az infláció Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Infláció: a nagy kép nem változott

„Óriási meglepetésre nem számítunk az októberi inflációs adatban, vagyis alapvetően nem kell majd újragondolni az inflációról alkotott nagy képünket” – mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Hozzátette: a fő inflációs mutató alapján a havi átárazás mérsékelt maradhatott (0,2 százalék). Mivel ez nagyjából megfelel az egy évvel korábban látott havi áremelkedésnek, az éves bázisú mutató most sem jelez majd különösebb változást az árnyomásban. A 4,4 százalékosra várt érték azt jelenti, hogy továbbra is stabilan beragadt 4 százalék fölé a headline mutató.

Emlékeztetett rá, hogy az MNB kalkulációja szerint ennél nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb indexszel kellene számolnunk a kormányzati intézkedések nélkül. „Mindezek alapján aligha nevezhető kedvezőnek Magyarországon az inflációs helyzet” – állapította meg Virovácz, aki szerint az adatok azt támasztják alá, hogy olyan strukturális árnyomás van a magyar gazdaságban, amely indokolja a tartósan szigorú monetáris politikát.

A forint erősödése mérsékelhette az élelmiszer-inflációt

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője arra számít, hogy 0,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak októberben, havi szinten. Az év per év alapú mutató ezzel várhatóan 4,5 százalékon alakulhatott a szeptemberi 4,3 százalék után.

„Az egyes kategóriákat tekintve októberben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek esetében nem számolunk jelentősebb árváltozással havi alapon – ismertette az elemző –, míg az üzemanyagárak 1 százalék körüli havi szintű csökkenését várjuk. A háztartási energiaárak tekintetében a most elszámolásra kerülő augusztus hónapban az adatok mérséklődő földgáz- és villamosenergia-fogyasztást mutattak.