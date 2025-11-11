Reális az esély, tartósan 4 százalék alá süllyedhet az infláció – nagy szerepe volt a forintnak

Októberben ismét 4,3 százalékon maradt az éves infláció Magyarországon , ami a vártnál kedvezőbb adatnak számít. A szakértők szerint a forint erősödése, az élelmiszerárak csökkenése és a bázishatások miatt novembertől látványos lassulás jöhet, és 2026-ra elérhető közelségbe kerülhet akár a 3 százalékos jegybanki cél.

Az elemzők egyetértettek abban, hogy a forint erősödése, az energiaárak mérséklődése és a stabil szolgáltatói árkörnyezet hozzájárul az infláció fékeződéséhez / Fotó: Vémi Zoltán

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője szerint októberben az infláció kismértékben a várakozások alatt alakult, miközben immár negyedik hónapja stagnál. A havi árváltozás gyakorlatilag nulla volt, ami az inflációs folyamatok stabilizálódását jelzi. Az élelmiszerek árai 0,1 százalékkal mérséklődtek, így az éves drágulás 3,9 százalékra lassult, ami több mint egyéves mélypont. A szakértő kiemelte, hogy

az árcsökkenésben döntő szerepe volt a forintárfolyam erősödésének, ami az importált termékeken keresztül hűti az inflációt.

Októberben historikusan inkább kismértékű havi áremelkedés jellemző, az árcsökkenés tehát kedvező fejlemény – hangsúlyozta. A háztartási energia éves szinten még 10,7 százalékkal drágult, de a havi üzemanyagár-csökkenés (mínusz 1,1 százalék) és a szolgáltatások árstabilitása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a pénzromlás üteme megálljon. Molnár Dániel szerint decemberben már reális esély van arra, hogy az infláció visszatérjen a jegybanki toleranciasávba, majd 2026 elején átmenetileg elérje a 3 százalékos célt.

Jön a négy százalék alatti infláció?

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója úgy látja, az infláció most utoljára tartózkodott 4 százalék felett, és az év végéig további mérséklődés várható. Az inflációs célsávba érő mutató újra napirendre hozhatja az alapkamat csökkentésének kérdését, amely a következő hónapokban a piaci várakozások egyik fő mozgatója lehet.

A szakértő szerint a jegybank számára kulcsfontosságú, hogy a bázishatások mellett a forint árfolyama is stabil maradjon. „A piac egyelőre nem áraz jelentős kamatvágást, de ha a dezinflációs folyamat tartós marad, ez változhat a következő fél évben” – fogalmazott Kiss Péter.