Szeptemberben az ipari termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberi szintet, de a munkanaphatás kiszűrésével 1,5 százalékos visszaesés látszik. A havi dinamika viszont kedvezőbb képet mutat: a szezonálisan és munkanappal kiigazított kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt augusztushoz képest. Ez arra utal, hogy a nyár végi gyengélkedés után időszakos élénkülés kezdődött, bár egyelőre korai volna trendfordulót kiáltani. A KSH ezúttal nem módosította az első becslést.

Új lendületet vehet az ipari termelés – szeptemberben már látszanak a kilábalás első jelei / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az exportértékesítés 0,9 százalékkal zsugorodott, ami a magyar ipar külpiaci kitettsége miatt nem túl derűlátó jel.

A járműgyártás – mely önmagában a teljes feldolgozóipari export 30 százalékát adja – 3,6 százalékkal esett vissza.

Ezzel szemben a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása 32 százalékkal bővült, részben a látványos, két és félszeresére nőtt számítógép- és perifériagyártásnak köszönhetően. Az elektronikai alkatrészgyártás viszont 17,7 százalékos visszaesést mutatott, ami jelzi, hogy a szektoron belül is szélsőséges mozgások zajlanak.

A belföldi értékesítés összességében 5,1 százalékkal csökkent, ám a feldolgozóiparon belül éppen enyhe, 0,6 százalékos növekedés volt. Az ágazaton belül 96 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 1,5 százalékkal nőtt, az energiaiparé 5,2 százalékkal bővült, míg a bányászat kibocsátása 5,6 százalékkal visszaesett. A járműgyártás 1,4 százalékkal maradt el az előző évitől. A közúti gépjárműgyártás ugyan 0,8 százalékkal nőtt, de a járműalkatrészek termelése 6,9 százalékkal zsugorodott, ami elég jól megmutatja, hol szorít a cipő: a végtermék iránt lehet még kereslet, az ellátási láncon belüli részek viszont továbbra is sérülékenyek.

Az elektronikai-ipari kiugrás mellett továbbra is gyenge pont a villamos berendezés gyártása, mely 14,2 százalékos visszaesést produkált. Különösen az akkumulátor- és szárazelemgyártás esett nagyot – 25 százalékkal –, ami nem meglepő annak fényében, hogy a globális akkumulátorpiac túlkínálatban van, és a beruházások üteme is lassul.