Jobb árakat ér el a magyar ipar külföldön, mint tavaly

Az ipari termelői árak októberben 1,8 százalékkal haladták meg a tavaly októberi árakat a szeptemberi 2,4 százalékos ütem után, miközben havi alapon 0,4 százalék volt a drágulás üteme – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki tájékoztatásából.

Az ipari termelői árak belföldön még csökkentek is / Fotó: AFP

Belföldön még csökkentek is az ipari termelői árak

A tájékoztatás szerint a belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítés 2,2 százalékkal nőttek az előző év októberéhez képest, míg az előző hónaphoz képest a belpiacon 0,1 százalékos mérséklődés, a külpiacon 0,7 százalékos növekedés volt megfigyelhető.

A KSH tájékoztatásából az is kiderül, hogy az ipari termelői árak belföldi, éves szintű 0,9 százalékos növekedése a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipari árak 0,6 százalékos, valamint a 35,4 százalékos súlyú energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,3 százalékos növekedéséből áll össze.

Az élelmiszeripar értékesítési árai 5,4 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,1, a beruházási javakat gyártókban 0,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,4 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 2,2 százalékkal nőttek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,1, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 4,8 százalékos volt az emelkedés.

Az év első 10 hónapját nézve a belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 6,7, így az ipari termelői árak összességében 5,5 százalékkal emelkedtek.