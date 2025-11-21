A Debrecenben gyártott BMW iX3 szabályosan szó nélkül hagyta a Golden Steering Wheel díjátadó zsűrijét, mivel ritkán fordul elő, hogy egy új generációs autómodell ilyen látványosan felborítsa az erőviszonyokat. Az iX3 a BMW elektromos korszakának első Neue Klasse alapú sorozatgyártott autója, mely már tesztpályán is bizonyította, hogy nem egyszerűen új modellt, hanem új technológiai korszakot vezet be – most pedig olyan díjat nyert el, melyet csak valódi áttöréseknek ítélnek oda.

Elnémult a zsűri a debreceni BMW előtt: az iX3 olyan díjat kapott, amit nem osztogatnak csak úgy / Fotó: Sven Hoppe

A Golden Steering Wheel rangos díjátadó az autóiparban: Németországban kevés díjnak van ekkora presztízse, hiszen nem csupán olvasói szavazatok, hanem szigorú műszaki alapú zsűrikiértékelés is meghatározza a végeredményt.

Az iX3 győzelmének külön nyomatékot ad, hogy egy olyan mezőnyben tudott felülkerekedni, ahol a technológiai fejlesztések évről évre gyorsulnak, és ahol minden versenytárs a következő elektromos áttörést próbálja bemutatni.

A BMW új generációs architektúrája még ebben a környezetben is kiemelkedett a maga 800 voltos elektromos rendszerével, az akár 805 kilométeres WLTP-hatótávval és azzal a hatékonysággal, amely látványos előrelépést jelent a prémium elektromos SUV-k között.

A zsűri figyelmét azonban nem csak a számok ragadták meg. A tesztkörök során kifejezetten nagy visszhangja volt annak, ahogyan a Panoramic iDrive új kezelőfelülete és a teljesen új fejlesztésű, Heart of Joy névre keresztelt központi számítógép összehangoltan működik. Ez a kettős gyakorlatilag újradefiniálja, hogyan viselkedik egy modern elektromos autó a vezethetőség, a digitális élmény és az energiafelhasználás szempontjából. A zsűri tagjai külön megjegyezték, hogy

az iX3 nem radikálisnak akar látszani,

hanem ténylegesen új műszaki alapokra helyezi a BMW jövőjét.

A történet azonban Magyarországon válik igazán érdekessé. Az iX3 ugyanis nem csupán egy díjazott autó: a Neue Klasse korszak egyik legfontosabb modellje, amelynek gyártása Debrecenhez kötődik. A magyarországi BMW-gyár köré épített technológiai beruházások, a jövőre induló termelés és a vállalat stratégiájában betöltött szerep mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a díj közvetlen hazai jelentőséggel bír.