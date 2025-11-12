A BMW is ledöbbent, akkora a megrendelés a debrecenben gyárott modellre: lépett a bajor márka, még jobban kigyúrják az iX3-at
Még alig két hónap telt el a BMW új generációs elektromos SUV-jának, az új iX3-nak a világpremierje óta, de a német gyártó már most arról számolt be, hogy az előrendelések hónapokkal előre nyúlnak – Európában egészen 2026-ig. A bejelentést Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója tette a vállalat harmadik negyedéves pénzügyi beszámolóján.
A vállalat szerint az iX3 fogadtatása „rendkívül erős” volt: nemcsak az IAA Mobility Show látogatói, hanem a világszerte lelkes rajongók, elemzők és politikai döntéshozók is pozitívan reagáltak a modellre. Ez a lelkesedés különösen fontos a BMW számára, hiszen az iX3 a Neue Klasse platform első képviselője, amely több mint 10 milliárd eurós beruházás eredménye. A projekt az akkumulátoroktól és elektromos hajtásoktól kezdve az új iDrive X rendszeren át az egész márka jövőjét alapozza meg.
Az első Neue Klasse modell, egyenesen Debrecenből
Az iX3 lesz az első olyan Neue Klasse jármű, amely a BMW debreceni üzemében készül, ahol nemrég elindult a sorozatgyártás. Az első európai kiszállítások 2025 tavaszán várhatók, míg az Egyesült Államokban nyárra érkezhet meg a modell. A BMW 2026-ban hosszított tengelytávú változatot is gyárt majd Kínában, a shenyangi üzemben, 2027-től pedig a mexikói San Luis Potosí gyár is bekapcsolódik a termelésbe, ahol a normál tengelytávú verzió készülhet.
A kínálat jelenleg egyetlen kivitelből, az iX3 50 xDrive-ból áll, de a gyártó már bejelentette, hogy olcsóbb modellek, például a 40 xDrive és 40 sDrive is csatlakoznak a palettához.
A kínálat másik végén nemrég egy igazi M modell tesztelését is felfedezték, amelyhez valószínűleg egy M Performance változat (M60) csatlakozik, hogy áthidalja a szakadékot a normál modellekkel.
Ez azt jelenti, hogy a BMW továbbra is számol a sportos vonallal az elektromos korszakban, és az M-divízió a jövőben is meghatározó szerepet játszik majd a márka imázsában.
Érkezik az iX4 is
Az iX3 nem marad egyedül a piacon: a BMW-nél már tesztelik a kupéformájú iX4-et, amely jövőre debütálhat. Az „NA7” kódnevű modell a tervek szerint szintén Debrecenben készül majd, és a hagyományos SUV-nál sportosabb, lejtős tetővonalat kap.
A BMW várakozásai szerint az iX3 lesz a nagyobb darabszámban értékesített modell, de az iX4 iránt is elegendő kereslet mutatkozik ahhoz, hogy a gyártás gazdaságosan működjön.
A Neue Klasse platform bevezetésével a BMW új korszakot nyit:
a cél az, hogy az évtized végére a vállalat eladásainak fele teljesen elektromos legyen.
Az iX3 sikere azt jelzi, hogy a vásárlók készen állnak a váltásra, és a márka elektromos stratégiája működik. Oliver Zipse a pénzügyi jelentésben úgy fogalmazott: „Az új iX3 iránti érdeklődés túlszárnyalja az előzetes várakozásokat, és megerősít bennünket abban, hogy a Neue Klasse technológiai és dizájnfilozófiája valóban találkozik az ügyfelek igényeivel”.
Az iX3 tehát nemcsak a BMW számára kulcsmodell, hanem a magyar autóipar szempontjából is mérföldkő, hiszen Debrecenben gyártják majd az első új generációs elektromos SUV-t, amely világszerte meghatározhatja a márka jövőjét.
Gigantikus toborzás a Hajdúságban: a debreceni „űrhajóban" van a BMW minden reménye
Nagy erőkkel keresi a munkaerőt a BMW Group a debreceni gyárába. Szükség is van az erősítésre, hiszen a szeptember óta a hajdúsági üzemben gyártott elektromos autókra akkora megrendelés érkezett, hogy muszáj bővíteni. Az iX3 az új Neue Klasse platform első modelljeként az egyik legfejlettebb elektromos autó Európában: jelenleg az európai piacon a legnagyobb hatótávolsággal rendelkezik. A BMW vezetésének nagyjából minden reménye ebben az új modellben van, és a magyar gazdaság egyik kitörési pontja is lehet. Közben a csiphiány miatt a német autóipar jelentős termeléskorlátozásokra és akár gyártásleállásokra kényszerülhet.