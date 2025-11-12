Még alig két hónap telt el a BMW új generációs elektromos SUV-jának, az új iX3-nak a világpremierje óta, de a német gyártó már most arról számolt be, hogy az előrendelések hónapokkal előre nyúlnak – Európában egészen 2026-ig. A bejelentést Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója tette a vállalat harmadik negyedéves pénzügyi beszámolóján.

A BMW is ledöbbent, akkora a megrendelés a debrecenben gyárott modellre: lépett a bajor márka, még jobban kigyúrják az iX3-at / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A vállalat szerint az iX3 fogadtatása „rendkívül erős” volt: nemcsak az IAA Mobility Show látogatói, hanem a világszerte lelkes rajongók, elemzők és politikai döntéshozók is pozitívan reagáltak a modellre. Ez a lelkesedés különösen fontos a BMW számára, hiszen az iX3 a Neue Klasse platform első képviselője, amely több mint 10 milliárd eurós beruházás eredménye. A projekt az akkumulátoroktól és elektromos hajtásoktól kezdve az új iDrive X rendszeren át az egész márka jövőjét alapozza meg.

Az első Neue Klasse modell, egyenesen Debrecenből

Az iX3 lesz az első olyan Neue Klasse jármű, amely a BMW debreceni üzemében készül, ahol nemrég elindult a sorozatgyártás. Az első európai kiszállítások 2025 tavaszán várhatók, míg az Egyesült Államokban nyárra érkezhet meg a modell. A BMW 2026-ban hosszított tengelytávú változatot is gyárt majd Kínában, a shenyangi üzemben, 2027-től pedig a mexikói San Luis Potosí gyár is bekapcsolódik a termelésbe, ahol a normál tengelytávú verzió készülhet.

A kínálat jelenleg egyetlen kivitelből, az iX3 50 xDrive-ból áll, de a gyártó már bejelentette, hogy olcsóbb modellek, például a 40 xDrive és 40 sDrive is csatlakoznak a palettához.

A kínálat másik végén nemrég egy igazi M modell tesztelését is felfedezték, amelyhez valószínűleg egy M Performance változat (M60) csatlakozik, hogy áthidalja a szakadékot a normál modellekkel.

Ez azt jelenti, hogy a BMW továbbra is számol a sportos vonallal az elektromos korszakban, és az M-divízió a jövőben is meghatározó szerepet játszik majd a márka imázsában.

Érkezik az iX4 is

Az iX3 nem marad egyedül a piacon: a BMW-nél már tesztelik a kupéformájú iX4-et, amely jövőre debütálhat. Az „NA7” kódnevű modell a tervek szerint szintén Debrecenben készül majd, és a hagyományos SUV-nál sportosabb, lejtős tetővonalat kap.

A BMW várakozásai szerint az iX3 lesz a nagyobb darabszámban értékesített modell, de az iX4 iránt is elegendő kereslet mutatkozik ahhoz, hogy a gyártás gazdaságosan működjön.