Deviza
EUR/HUF384.91 -0.04% USD/HUF332.34 0% GBP/HUF436.68 -0.09% CHF/HUF415.11 -0.04% PLN/HUF90.9 -0.1% RON/HUF75.69 -0.07% CZK/HUF15.87 -0.04% EUR/HUF384.91 -0.04% USD/HUF332.34 0% GBP/HUF436.68 -0.09% CHF/HUF415.11 -0.04% PLN/HUF90.9 -0.1% RON/HUF75.69 -0.07% CZK/HUF15.87 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
elektromos autók
Debrecen
BMW
BMW iX3

A BMW is ledöbbent, akkora a megrendelés a debrecenben gyárott modellre: lépett a bajor márka, még jobban kigyúrják az iX3-at

Alig két hónap telt el az új BMW iX3 világpremierje óta, de a modell iránti kereslet már most minden várakozást felülmúl. A debreceni gyártású elektromos SUV-ra 2026-ig nyúlnak az előrendelések, miközben a paletta sportos M változattal is bővülhet. Az iX3 a Neue Klasse platform első képviselője, és úgy tűnik, hogy már elsőre sikerült maradandót alkotnia a BMW-nek.
2025.11.12., 06:59

Még alig két hónap telt el a BMW új generációs elektromos SUV-jának, az új iX3-nak a világpremierje óta, de a német gyártó már most arról számolt be, hogy az előrendelések hónapokkal előre nyúlnak – Európában egészen 2026-ig. A bejelentést Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója tette a vállalat harmadik negyedéves pénzügyi beszámolóján.

A BMW is ledöbbent, akkora a megrendelés a debrecenben gyárott modellre: lépett a bajor márka, még jobban kigyúrják az iX3-at
A BMW is ledöbbent, akkora a megrendelés a debrecenben gyárott modellre: lépett a bajor márka, még jobban kigyúrják az iX3-at  / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A vállalat szerint az iX3 fogadtatása „rendkívül erős” volt: nemcsak az IAA Mobility Show látogatói, hanem a világszerte lelkes rajongók, elemzők és politikai döntéshozók is pozitívan reagáltak a modellre. Ez a lelkesedés különösen fontos a BMW számára, hiszen az iX3 a Neue Klasse platform első képviselője, amely több mint 10 milliárd eurós beruházás eredménye. A projekt az akkumulátoroktól és elektromos hajtásoktól kezdve az új iDrive X rendszeren át az egész márka jövőjét alapozza meg.

Az első Neue Klasse modell, egyenesen Debrecenből

Az iX3 lesz az első olyan Neue Klasse jármű, amely a BMW debreceni üzemében készül, ahol nemrég elindult a sorozatgyártás. Az első európai kiszállítások 2025 tavaszán várhatók, míg az Egyesült Államokban nyárra érkezhet meg a modell. A BMW 2026-ban hosszított tengelytávú változatot is gyárt majd Kínában, a shenyangi üzemben, 2027-től pedig a mexikói San Luis Potosí gyár is bekapcsolódik a termelésbe, ahol a normál tengelytávú verzió készülhet.

A kínálat jelenleg egyetlen kivitelből, az iX3 50 xDrive-ból áll, de a gyártó már bejelentette, hogy olcsóbb modellek, például a 40 xDrive és 40 sDrive is csatlakoznak a palettához. 

A kínálat másik végén nemrég egy igazi M modell tesztelését is felfedezték, amelyhez valószínűleg egy M Performance változat (M60) csatlakozik, hogy áthidalja a szakadékot a normál modellekkel.

Ez azt jelenti, hogy a BMW továbbra is számol a sportos vonallal az elektromos korszakban, és az M-divízió a jövőben is meghatározó szerepet játszik majd a márka imázsában.

Érkezik az iX4 is

Az iX3 nem marad egyedül a piacon: a BMW-nél már tesztelik a kupéformájú iX4-et, amely jövőre debütálhat. Az „NA7” kódnevű modell a tervek szerint szintén Debrecenben készül majd, és a hagyományos SUV-nál sportosabb, lejtős tetővonalat kap.
A BMW várakozásai szerint az iX3 lesz a nagyobb darabszámban értékesített modell, de az iX4 iránt is elegendő kereslet mutatkozik ahhoz, hogy a gyártás gazdaságosan működjön.

A Neue Klasse platform bevezetésével a BMW új korszakot nyit: 

a cél az, hogy az évtized végére a vállalat eladásainak fele teljesen elektromos legyen. 

Az iX3 sikere azt jelzi, hogy a vásárlók készen állnak a váltásra, és a márka elektromos stratégiája működik. Oliver Zipse a pénzügyi jelentésben úgy fogalmazott: „Az új iX3 iránti érdeklődés túlszárnyalja az előzetes várakozásokat, és megerősít bennünket abban, hogy a Neue Klasse technológiai és dizájnfilozófiája valóban találkozik az ügyfelek igényeivel”.

Az iX3 tehát nemcsak a BMW számára kulcsmodell, hanem a magyar autóipar szempontjából is mérföldkő, hiszen Debrecenben gyártják majd az első új generációs elektromos SUV-t, amely világszerte meghatározhatja a márka jövőjét.

Gigantikus toborzás a Hajdúságban: a debreceni „űrhajóban" van a BMW minden reménye

Nagy erőkkel keresi a munkaerőt a BMW Group a debreceni gyárába. Szükség is van az erősítésre, hiszen a szeptember óta a hajdúsági üzemben gyártott elektromos autókra akkora megrendelés érkezett, hogy muszáj bővíteni. Az iX3 az új Neue Klasse platform első modelljeként az egyik legfejlettebb elektromos autó Európában: jelenleg az európai piacon a legnagyobb hatótávolsággal rendelkezik. A BMW vezetésének nagyjából minden reménye ebben az új modellben van, és a magyar gazdaság egyik kitörési pontja is lehet. Közben a csiphiány miatt a német autóipar jelentős termeléskorlátozásokra és akár gyártásleállásokra kényszerülhet.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Románia

Moldova után újabb ország államosítaná a Lukoilt, hogy elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet

A döntés több mint háromszáz benzikutat érint.
7 perc
elektromos autók

A BMW is ledöbbent, akkora a megrendelés a debrecenben gyárott modellre: lépett a bajor márka, még jobban kigyúrják az iX3-at

A debreceni gyártású elektromos SUV-ra 2026-ig nyúlnak az előrendelések.
9 perc
támogatás

Többször szólt az IMF, nem történt semmi: nem fogják Volodimir Zelenszkijék kezét, a szakadékba Brüsszel lökheti be Ukrajnát

Az IMF hosszan sorolta aggályait.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu