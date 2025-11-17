"A vártnál kedvezőbb októberi infláció és a hét elején másfél éves csúcsára erősödő forint árfolyam ellenére sem gondoljuk azt, hogy a keddi kamatdöntéssel meglepné a piacokat a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács várhatóan 6,50 százalékon tartja az alapkamatot" – mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője. Kedden ismét kamatdöntő ülést a monetáris tanács, amelytől ezúttal sem várható nagy meglepetés. Tavaly október óta tartja a mostani szinten a jegybanki alapkamatot, előbb az amerikai elnökválasztási kampány alatt fellépő pénzpiaci zavarok, majd a vámháború és a visszatérő infláció miatt húzta be a kéziféket a március óta Varga Mihály által elnökölt jegybank.

Vasszigorral tartja Varga Mihály az alapkamatot: most aligha tolerálna egy meglepetést a forint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Jegybanki alapkamat: hiába erősödik a forint, marad a vasszigor

A fő problémát továbbra is az inflációt jelent az MNB számára, hiába stagnáltak az árak októberben, a 4,3 százalékos éves bázisú mutató még mindig a jegybank célsávján esik, és ebben benne van már az árréstopok. A március óta érvényben hatósági korlátozások, köztük

a drogériákra, élelmiszerekre kivetett árrésstop,

illetve a telekommunikációs és banki szolgáltatók önkéntes árkorlátozása

együttesen mintegy másfél százalékponttal csökkentették az áremelkedések ütemét, tehát ezek nélkül 6 százalék közelében lenne az infláció Magyarországon. A kormány a hatékonyságuk miatt azt is bejelentette, hogy kiterjesztik még több élelmiszerre. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy van olyan elemző, aki a jövő év első negyedévében már 2 százalék körüli inflációt vár.

Fontos fejlemény az is, hogy a forint árfolyama az utóbbi hónapokban tartósan 390 alá erősödött az euróval szemben, ami persze nem a független a monetáris szigortól. Miközben a nagy jegybankok, mint a Fed, vagy az EKB, illetve a régiós jegybankok már több ízben csökkentették a kamatokat, addig az MNB végig kivárt, így a magasabb kamatfelár egyre inkább a forint felé tereli a befektetőket. Ráadásul Árokszállási szerint a piac is egyre inkább elhiszi az MNB-nek, hogy addig nem fog kamatot csökkenteni, ameddig azt az inflációs számok nem teszik lehetővé.

Amennyiben az eddig felépített bizalmat az MNB egy meglepetésszerű kamatcsökkentéssel felborítaná, az azonnal forintgyengülést eredményezhetne

– érvelt az elemző, aki szerint a forint erősödésének érezhetően nagy szerepet szán a jegybank az inflációs cél eléréséhez. A legutóbbi kamatdöntést követően Varga Mihály kiemelte, hogy a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében.