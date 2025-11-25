Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.47 -0.43% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF409.17 -0.33% PLN/HUF90.49 +0.24% RON/HUF75.11 -0.03% CZK/HUF15.83 +0.06% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.47 -0.43% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF409.17 -0.33% PLN/HUF90.49 +0.24% RON/HUF75.11 -0.03% CZK/HUF15.83 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36% BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kulturális projekt
MÁTRADERECSKE
diósgyőri vár felújítása
turisztikai központ
restauráció

Végre: újra felépíthetik a magyar várat, csak kettő hasonló van az egész világon – a polgármester elszánta magát

A projekt több százmilliós fejlesztést indíthat el. Mátraderecske történelmi dobásra készül: áprilisban indul a feltárás Kanázsvár romjainál, és ha minden jól megy, újra felépülhet az ország egyetlen francia alaprajzú vára.
VG
2025.11.25, 21:29

Mátraderecskén áprilisban indul a régészeti feltárás, amely akár évszázadok óta rejtett titkokat is felszínre hozhat. A cél nem kevesebb, mint újjáépíteni Magyarország egyik legkülönlegesebb, XIII. századi erődítményét: Kanázsvárat – írta a Heol.hu.

Kanázsvár
Mátraderecske történelmi dobásra készül: áprilisban indul a feltárás Kanázsvár romjainál, és ha minden jól megy, újra felépülhet az ország egyetlen francia alaprajzú vára / Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

A hevesi település polgármestere, Forgó Gábor megerősítette: a Kanázsvár romjainak vizsgálata hamarosan elkezdődik, és ha a feltárás sikeres, a vár teljes rekonstrukciója következhet. 

Ez nem csupán turisztikai szenzáció lenne – Magyarország egyetlen francia sarokváráról van szó, amelynek párjai csak Franciaországban és a Szentföldön találhatók.

A történet II. András király udvaráig nyúlik vissza. A vár építését Pelsőczy Bebek tárnokmester rendelte meg, aki egy keresztes hadjárat során francia mestereket hozott haza. A különleges alaprajzú erődítmény a török kor óta elhagyatott lehet, és előtte is csupán egy 10–15 fős őrség vigyázta.

A mostani tervek szerint nemcsak a vár születhet újjá. A polgármester jelezte: a 800 méteres kazamata – amely a várat és a kastélyt kötötte össze – szintén felújításra kerülne. A régészeti feltárás 8 millió forintba kerül, de a több százmilliós újjáépítést pályázati forrásból fedeznék.

Forgó Gábor szerint ez csak a kezdet: további turisztikai fejlesztéseket is terveznek, hogy Mátraderecske igazi történelmi központtá váljon. A középkori erőd újjászületése pedig akár az ország egyik legizgalmasabb kulturális beruházása lehet.

Kanázsvár lesz a turisztikai reneszánsz legújabb mérföldköve

A diósgyőri vár felújítása tökéletes példaként szolgálhat a mátraderecskei rom újjáépítéséhez. Ahogy Diósgyőrben a Modern Városok Program keretében komplex, interaktív turisztikai helyszínt alakítanak ki, úgy Kanázsvár is lehetne nem csupán történelmi emlékhely, hanem élő kulturális központ. A Diósgyőrben a külső várban bemutatják a középkori mindennapokat, a palotában pedig királyi és lovagi élmények várják a látogatókat, ami jól mutatja, milyen turisztikai potenciál rejlik egy jól rekonstruált középkori várban.

A diósgyőri projekt egyik mérföldköve volt az észak-keleti torony tetőszerkezetének visszaállítása, ami érdemi előrelépést jelentett a felújításban. Ez példát adhat Kanázsvár rekonstrukciójához is: a vár és a hozzá tartozó kazamata felújítása nemcsak történelmi hitelességet teremtene, hanem a látogatók számára is látványos attrakciót nyújtana.

A cél mindkét projekt esetében ugyanaz: a vár ne csupán rom vagy múzeum legyen, hanem aktív kulturális és turisztikai központ, ahol múzeumpedagógiai programok, kiállítások és élményelemek várják a látogatókat. Diósgyőr sikeres példája remélhetőleg iránymutató lehet Mátraderecskén is, hogy Kanázsvár újjáépítése országos szinten is figyelemre méltó projekt legyen.

Mérföldkőhöz ért Magyarország legszebb várának felújítása: sokáig tartott, de most elérte a leglátványosabb szakaszát az építkezés – videón a bravúros akció

A diósgyőri vár rekonstrukciós munkája elérte a legmagasabb pontját. A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt.

 

Országszerte

Országszerte
1050 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.