Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Karácsony Gergely – Gulyás Gergely szerint a kormány kimentené a csődből a fővárost

A budapesti költségvetés csődközeli helyzetéről tart sajtótájékoztatót csütörtök délután 2-órától Karácsony Gergely főpolgármester, aki a kormánnyal áll vitában a szolidaritási adó miatt, mely szerinte túlzott mértékben sújtja Budapest költségvetését. A főpolgármester Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy miközben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a főváros megmentéséről beszélt, a kormány 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról.

Karácsony Gergely délután 2-től tart rendkívüli sajtótájékoztatót/Fotó: Illyés Tibor

Karácsony Gergely szerint a kormány a hibás, Gulyás Gergely szerint készen állnak megmenteni a fővárost

A főpolgármester a város fizetésképtelenséghez közeli állapotát a kormányzati elvonásokkal indokolja és csütörtöki Facebook bejegyzésében egy, a főváros által megrendelt közvéleménykutatással is igyekszik nyomást gyakorolni a kormányra, miután az azt az eredményt hozta, hogy a város lakóinak a többsége egyetért álláspontjával.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormány kész segítséget nyújtani, ám azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget. Ebben az esetben ugyanis

a kormány belép és biztosítja a város működőképességét, csődsegély vagy pénzügyi mentőcsomag is felmerülhet.

Gulyás Gergely szerint ha a főpolgármester korábban megfogalmazott igényeit teljesítenék – fizessék ki a fővárosnak azt a 8,8 milliárdot, amit EU-s pénzből elszámolt trolivásárlásra előlegezett meg Budapest a kormánynak és fizessék ki a 12 milliárdot a közösségi közlekedés finanszírozására –, akkor sem javulna a főváros működése. Beszélt arról is, hogy „ügyes és sikeres jogiköntösbe öltöztetett politikai trükk”, hogy a bíróság megkérdőjelezte volna a szolidaritási adó befizetés jogosultságát, ám a főváros az eljárási kérdést támadta meg. Hozzátette, hogy ennek fényében a kormány megváltoztatja a törvényi szabályozást, így ez a probléma megoldódik.

Gulyás Gergely közölte azt is, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tárgyal a szolidaritási adóról, melynek kiszámítási módja szerinte sem igazságos.