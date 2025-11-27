Deviza
EUR/HUF381.68 -0.11% USD/HUF329.49 +0.03% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.28 +0.01% RON/HUF74.97 -0.12% CZK/HUF15.8 -0.09% EUR/HUF381.68 -0.11% USD/HUF329.49 +0.03% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.28 +0.01% RON/HUF74.97 -0.12% CZK/HUF15.8 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,395.8 -0.39% MTELEKOM1,764 +0.57% MOL2,892 -0.28% OTP34,190 -0.76% RICHTER9,765 -0.36% OPUS539 +1.67% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS152 +0.66% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,422.55 +0% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,341.96 -0.25% BUX109,395.8 -0.39% MTELEKOM1,764 +0.57% MOL2,892 -0.28% OTP34,190 -0.76% RICHTER9,765 -0.36% OPUS539 +1.67% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS152 +0.66% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,422.55 +0% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,341.96 -0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapest
Karácsony Gergely
csőd

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Karácsony Gergely – Gulyás Gergely szerint a kormány kimentené a csődből a fővárost

A főpolgármester hamarosan rendkívüli sajtótájékoztatót tart a város szorult anyagi helyzetéről. Karácsony Gergely szerint miközben Gulyás Gergely a főváros megmentéséről beszélt, a kormány 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról.
K. B. G.
2025.11.27, 11:46
Frissítve: 2025.11.27, 11:51

A budapesti költségvetés csődközeli helyzetéről tart sajtótájékoztatót csütörtök délután 2-órától Karácsony Gergely főpolgármester, aki a kormánnyal áll vitában a szolidaritási adó miatt, mely szerinte túlzott mértékben sújtja Budapest költségvetését. A főpolgármester Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy miközben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a főváros megmentéséről beszélt, a kormány 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról.

KARÁCSONY Gergely
Karácsony Gergely délután 2-től tart rendkívüli sajtótájékoztatót/Fotó: Illyés Tibor

Karácsony Gergely szerint a kormány a hibás, Gulyás Gergely szerint készen állnak megmenteni a fővárost

A főpolgármester a város fizetésképtelenséghez közeli állapotát a kormányzati elvonásokkal indokolja és csütörtöki Facebook bejegyzésében egy, a főváros által megrendelt közvéleménykutatással is igyekszik nyomást gyakorolni a kormányra, miután az azt az eredményt hozta, hogy a város lakóinak a többsége egyetért álláspontjával.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormány kész segítséget nyújtani, ám azt várják, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget. Ebben az esetben ugyanis 

a kormány belép és biztosítja a város működőképességét, csődsegély vagy pénzügyi mentőcsomag is felmerülhet.

Gulyás Gergely szerint ha a főpolgármester korábban megfogalmazott igényeit teljesítenék – fizessék ki a fővárosnak azt a 8,8 milliárdot, amit EU-s pénzből elszámolt trolivásárlásra előlegezett meg Budapest a kormánynak és fizessék ki a 12 milliárdot a közösségi közlekedés finanszírozására –, akkor sem javulna a főváros működése. Beszélt arról is, hogy „ügyes és sikeres jogiköntösbe öltöztetett politikai trükk”, hogy a bíróság megkérdőjelezte volna a szolidaritási adó befizetés jogosultságát, ám a főváros az eljárási kérdést támadta meg. Hozzátette, hogy ennek fényében a kormány megváltoztatja  a törvényi szabályozást, így ez a probléma megoldódik.

Gulyás Gergely közölte azt is, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tárgyal a szolidaritási adóról, melynek kiszámítási módja szerinte sem igazságos.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu