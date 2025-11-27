Buszgarázsban dől el a főváros sorsa: rendkívüli közgyűlést hirdetett Karácsony – a csőd szélén is vitatkozik, hiába nyújtana segítséget a kormány
A főváros pénzügyi gondjai miatt hétfőn a kelenföldi buszgarázsban ül össze a közgyűlés, Karácsony Gergely pedig bejelentette, hogy a döntést még aznap, a budapestiekkel közösen viszik el a karmelitába – szerinte itt fog eldőlni, hogy lesz-e megállapodás a kormánnyal.
A főpolgármester csütörtökön, egy sajtótájékoztató során bejelentette: hétfő este rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyet szimbolikus helyszínen, a kelenföldi buszgarázsban tartanak. Karácsony úgy fogalmazott: „Akkor játsszuk ezt a játékot”, utalva arra, hogy a kormány csak akkor hajlandó a mentőcsomag feltételeiről tárgyalni, ha a közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenség tényét.
Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, hogy a kabinet kész segítséget adni Budapest működéséhez, de ennek előfeltétele, hogy a városvezetés rögzítse: jelenlegi formájában nem tudja finanszírozni az évet. Karácsony szerint ez a határozat korábban már megszületett, hétfőn pedig megerősítik.
A főpolgármester egyúttal bejelentette: a közgyűlés után, fél hétkor a Clark Ádám téren gyülekezik mindenki, aki támogatni szeretné a fővárost. Innen indul a „Budapesti Büszkeség menet 2.”, amelynek végállomása a karmelita kolostor lesz – a döntést Karácsony ismét személyesen viszi fel a miniszterelnöknek.
A főpolgármester hamarosan rendkívüli sajtótájékoztatót tart a város szorult anyagi helyzetéről. Karácsony Gergely szerint, miközben Gulyás Gergely a főváros megmentéséről beszélt, a kormány 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról.
A helyzet súlyosságáról szólva Karácsony felidézte: a város 2025-re olyan mértékű likviditási nehézségekbe csúszott, hogy a kifizetések is bizonytalanná váltak. A főváros állítása szerint több, Budapestnek járó állami forrás sem érkezett meg, miközben „törvénytelen inkasszók” terhelik a számlát. A főpolgármester szerint csupán a héten újabb 6,2 milliárd forintot emelt le a kormány a főváros számlájáról.
Karácsony kedden levelet vitt a miniszterelnökhöz, amelyben pénzügyi segítséget kért a működés fenntartásához. A cél szerinte az, hogy
- a város a közszolgáltatásokat fennakadás nélkül tudja biztosítani;
- és át tudja vészelni a 2025-ös évet.
A főváros pénzügyi helyzete hosszú ideje romlik. A likviditási gondok már tavasszal megjelentek, majd őszre vált világossá, hogy a bevételek és a kötelezettségek nem tarthatók egyensúlyban. A jogszabályok szerint ilyen helyzetben a városvezetésnek hivatalosan is rögzítenie kell a fizetésképtelenség veszélyét – ez az a lépés, amely nélkül a kormány nem tárgyal érdemi mentőcsomagról.
A viták középpontjában azonban Karácsony szerint nem az ő vezetési képességei, hanem a visszatartott állami források, valamint a kormány által végrehajtott inkasszók állnak.
A város vezetése többször jelezte: ezek nélkül Budapest képtelen biztosítani a közszolgáltatások stabil működését, különösen a közlekedést, ahol az elmúlt hónapokban már figyelmeztető jelzések is voltak.
A mostani döntés tehát kulcsfontosságú: hétfőn a buszgarázsban születik meg az a határozat, amely meghatározhatja a főváros és a kormány közötti pénzügyi megállapodás sorsát. Hogy sikerül-e kilábalni a válságból, az keddtől már nemcsak politikai, hanem nagyon is gyakorlati kérdés lesz Budapest életében.
