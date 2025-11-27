Buszgarázsban dől el a főváros sorsa: rendkívüli közgyűlést hirdetett Karácsony – a csőd szélén is vitatkozik, hiába nyújtana segítséget a kormány

A főváros pénzügyi gondjai miatt hétfőn a kelenföldi buszgarázsban ül össze a közgyűlés, Karácsony Gergely pedig bejelentette, hogy a döntést még aznap, a budapestiekkel közösen viszik el a karmelitába – szerinte itt fog eldőlni, hogy lesz-e megállapodás a kormánnyal.

Karácsony Gergely hétfőn a kelenföldi buszgarázsban fog rendkívüli közgyűlést tartani, hogy pontot tegyenek Budapest fizetésképtelenségének az ügyére / Fotó: Kocsis Zoltán

A főpolgármester csütörtökön, egy sajtótájékoztató során bejelentette: hétfő este rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyet szimbolikus helyszínen, a kelenföldi buszgarázsban tartanak. Karácsony úgy fogalmazott: „Akkor játsszuk ezt a játékot”, utalva arra, hogy a kormány csak akkor hajlandó a mentőcsomag feltételeiről tárgyalni, ha a közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenség tényét.

Karácsony a szakadék szélén se rántja vissza a kormányt

Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, hogy a kabinet kész segítséget adni Budapest működéséhez, de ennek előfeltétele, hogy a városvezetés rögzítse: jelenlegi formájában nem tudja finanszírozni az évet. Karácsony szerint ez a határozat korábban már megszületett, hétfőn pedig megerősítik.

A főpolgármester egyúttal bejelentette: a közgyűlés után, fél hétkor a Clark Ádám téren gyülekezik mindenki, aki támogatni szeretné a fővárost. Innen indul a „Budapesti Büszkeség menet 2.”, amelynek végállomása a karmelita kolostor lesz – a döntést Karácsony ismét személyesen viszi fel a miniszterelnöknek.

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Karácsony Gergely – Gulyás Gergely szerint a kormány kimentené a csődből a fővárost A főpolgármester hamarosan rendkívüli sajtótájékoztatót tart a város szorult anyagi helyzetéről. Karácsony Gergely szerint, miközben Gulyás Gergely a főváros megmentéséről beszélt, a kormány 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról.

A helyzet súlyosságáról szólva Karácsony felidézte: a város 2025-re olyan mértékű likviditási nehézségekbe csúszott, hogy a kifizetések is bizonytalanná váltak. A főváros állítása szerint több, Budapestnek járó állami forrás sem érkezett meg, miközben „törvénytelen inkasszók” terhelik a számlát. A főpolgármester szerint csupán a héten újabb 6,2 milliárd forintot emelt le a kormány a főváros számlájáról.