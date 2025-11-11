Kiderült, mennyit tervezünk idén költeni karácsonykor – a magyarok fele már novemberben megveszi az ajándékot
A magyarok fele már elkezdte vagy novemberben tervezi az ajándékvásárlást, harmaduk pedig december első felére időzíti – derült ki a Yettel országos reprezentatív kutatásából, amelyben a magyarok karácsonyi kapcsolattartási és ajándékozási szokásait vizsgálta meg.
Az ajándékokra szánt büdzsé tekintetében megtört az elmúlt öt éven át tartó növekvő trend: arra a kérdésre, hogy idén mennyi pénzt fog költeni a családja karácsonyi ajándékra, a válaszadók átlagosan 75 ezer forintot adtak meg, ami reálértéken alulmúlja a tavalyi 77 ezres összeget. Csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a családok 45 százaléka 50 ezer forint alatti költést tervez, és mindössze tízből két válaszadó lépi át a 100 ezer forintos összeget. Továbbá tavalyhoz képest nőtt azok aránya, akik egyáltalán nem terveznek ajándékot venni. Saját bevallásuk szerint ők soha nem szoktak karácsonyi ajándékot vásárolni (33 százalék), vagy a megváltozott pénzügyi helyzetük miatt döntöttek így (25 százalék). Csökkent a megajándékozni tervezett személyek átlagos száma is, a tavalyi 5,8-ről 5,4-re:
bár kevesebben ajándékoznak párjuknak vagy szüleiknek, ugyanakkor a gyerekeknek, unokáknak nagyobb arányban terveznek.
A 30 év alattiak és a nők saját bevallásuk szerint várhatóan több személyt ajándékoznak meg, mint az idősebbek vagy a férfiak. A válaszadók leggyakrabban a párjukat vagy házastársukat lepik meg (59 százalék), ezt követik a gyerekek (55 százalék) és a szülők (48 százalék). A tavalyi eredményekhez képest idén kevesebben adnak ajándékot a távolabbi rokonoknak, viszont az ünneplők ötöde a barátait is tervezi meglepni.
Előtérbe kerültek a praktikusabb ajándékok
A legnépszerűbb termékkategóriák nem változtak az előző évekhez képest: a legtöbben továbbra is ruházattal (46 százalék), játékokkal (39 százalék) és elektronikai cikkekkel (34 százalék) lepik meg a szeretteiket. E termékkategóriák az idén a KSH adatai szerint az inflációnál kisebb mértékben ugyan, de drágultak, vagyis a karácsonyra szánt keretből a múlt évihez képest kevesebb ajándékra futja majd. A felmérés adatai arra utalnak, hogy fontosabbak lettek a praktikus szempontok, hiszen 2024-hez képest most többen vesznek ruhákat (40 százalék helyett 46 százalék), ezzel együtt pedig kevesebben költenek élményajándékokra (22 százalék helyett 16 százalék). Az elektronikai cikkek népszerűségének élén a fejhallgató/fülhallgató (27 százalék) és az okostelefon (27 százalék) áll, ezt követi az okosóra (23 százalék), a játékkonzol és az ehhez tartozó játékok (19 százalék), valamint a telefont védő kiegészítők (19 százalék).
Az ajándékvásárláskor a legfontosabb szempont, hogy személyre szabott (58 százalék), hasznos (47 százalék) és megfelelő árú (35 százalék) legyen. Tavalyhoz képest nőtt annak a jelentősége, hogy egyedi (17 százalék helyett 23 százalék) és fenntartható (6 százalék helyett 10 százalék) ajándékot válasszanak: ez utóbbi kifejezetten a 18–29 éves korosztály esetében fontos. Érdekesség, hogy egyfelől a kitöltők többsége (56 százalék) jobban szereti, ha előre megbeszélt ajándék helyett meglepetést kap, másfelől viszont annak jobban örülnek, ha előzetesen tudják, mit szeretne kapni az ajándékozott (55 százalék).
Így spórolunk a meglepetésekre – ha jól választunk, egy teljes karácsony árát megtakaríthatjuk év közben
A felmérés körbejárta azt a kérdést is, hogy milyen nehézséggel találkoznak a magyarok az ünnepi készülődés során. Tízből négy válaszadónak a megfelelő ajándék kiválasztása, tízből háromnak pedig a karácsonnyal kapcsolatos kiadások jelentenek leginkább problémát. A válaszadók ötöde emellett nehezen tudja betartani az előzetesen tervezett költségkeretet. A nőknél és a harmincas korosztálynál pedig jellemző az is, hogy fennakadást okoz, hogy kevés idejük van az ünnepi készülődésre.
A kutatás azt is vizsgálta, hogy melyek azok a kiadások, amelyeken a magyarok hajlandók spórolni karácsonykor. A legtöbben a szórakozásra – például mozira, koncertre (37 százalék), a karácsonyi dekorációra (29 százalék) és az utazásokra, nyaralásokra (29 százalék) – fordított összegeket csökkentenék ilyenkor. A válaszadók ötöde a karácsonyi
- édességeken,
- süteményeken,
- az ajándékokon
- és a karácsonyfán
is spórolna, negyedük pedig akár egyéb, nem karácsonyi tételeken is; ezzel szemben a szokásos havi kiadások újragondolásán tízből egy válaszadó gondolkozik el.