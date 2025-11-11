Deviza
EUR/HUF385.21 +0.42% USD/HUF332.12 +0.03% GBP/HUF437.25 0% CHF/HUF415.28 +0.75% PLN/HUF91.07 +0.56% RON/HUF75.78 +0.44% CZK/HUF15.88 +0.57% EUR/HUF385.21 +0.42% USD/HUF332.12 +0.03% GBP/HUF437.25 0% CHF/HUF415.28 +0.75% PLN/HUF91.07 +0.56% RON/HUF75.78 +0.44% CZK/HUF15.88 +0.57%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,170.65 -0.62% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,020 +1.66% OTP32,010 -2.53% RICHTER9,850 +1.27% OPUS527 +0.19% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,440.46 -0.05% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,340.73 +0.1% BUX107,170.65 -0.62% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,020 +1.66% OTP32,010 -2.53% RICHTER9,850 +1.27% OPUS527 +0.19% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,440.46 -0.05% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,340.73 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ajándék
karácsony
vásárlás

Kiderült, mennyit tervezünk idén költeni karácsonykor – a magyarok fele már novemberben megveszi az ajándékot

Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor – derült ki egy friss kutatásból. Az eredmények alapján csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a megajándékozottak és a szélesebb családdal ünneplők köre is szűkült. A praktikum fontosabbá vált, hiszen míg a legnépszerűbb termékkategóriáknak továbbra is a ruhák, a játékok és az elektronikai cikkek számítanak, a karácsonyi élményajándékok népszerűsége visszaesett az elmúlt évekhez képest.
Zováthi Domokos
2025.11.11., 13:07
Fotó: Shutterstock(Képünk illusztráció)

A magyarok fele már elkezdte vagy novemberben tervezi az ajándékvásárlást, harmaduk pedig december első felére időzíti – derült ki a Yettel országos reprezentatív kutatásából, amelyben a magyarok karácsonyi kapcsolattartási és ajándékozási szokásait vizsgálta meg.

karácsony
Sokan már novemberben megkezdik a karácsonyi ajándékok beszerzését /Fotó: polinaloves / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Az ajándékokra szánt büdzsé tekintetében megtört az elmúlt öt éven át tartó növekvő trend: arra a kérdésre, hogy idén mennyi pénzt fog költeni a családja karácsonyi ajándékra, a válaszadók átlagosan 75 ezer forintot adtak meg, ami reálértéken alulmúlja a tavalyi 77 ezres összeget. Csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a családok 45 százaléka 50 ezer forint alatti költést tervez, és mindössze tízből két válaszadó lépi át a 100 ezer forintos összeget. Továbbá tavalyhoz képest nőtt azok aránya, akik egyáltalán nem terveznek ajándékot venni. Saját bevallásuk szerint ők soha nem szoktak karácsonyi ajándékot vásárolni (33 százalék), vagy a megváltozott pénzügyi helyzetük miatt döntöttek így (25 százalék). Csökkent a megajándékozni tervezett személyek átlagos száma is, a tavalyi 5,8-ről 5,4-re:

bár kevesebben ajándékoznak párjuknak vagy szüleiknek, ugyanakkor a gyerekeknek, unokáknak nagyobb arányban terveznek.

A 30 év alattiak és a nők saját bevallásuk szerint várhatóan több személyt ajándékoznak meg, mint az idősebbek vagy a férfiak. A válaszadók leggyakrabban a párjukat vagy házastársukat lepik meg (59 százalék), ezt követik a gyerekek (55 százalék) és a szülők (48 százalék). A tavalyi eredményekhez képest idén kevesebben adnak ajándékot a távolabbi rokonoknak, viszont az ünneplők ötöde a barátait is tervezi meglepni. 

Előtérbe kerültek a praktikusabb ajándékok

A legnépszerűbb termékkategóriák nem változtak az előző évekhez képest: a legtöbben továbbra is ruházattal (46 százalék), játékokkal (39 százalék) és elektronikai cikkekkel (34 százalék) lepik meg a szeretteiket. E termékkategóriák az idén a KSH adatai szerint az inflációnál kisebb mértékben ugyan, de drágultak, vagyis a karácsonyra szánt keretből a múlt évihez képest kevesebb ajándékra futja majd. A felmérés adatai arra utalnak, hogy fontosabbak lettek a praktikus szempontok, hiszen 2024-hez képest most többen vesznek ruhákat (40 százalék helyett 46 százalék), ezzel együtt pedig kevesebben költenek élményajándékokra (22 százalék helyett 16 százalék). Az elektronikai cikkek népszerűségének élén a fejhallgató/fülhallgató (27 százalék) és az okostelefon (27 százalék) áll, ezt követi az okosóra (23 százalék), a játékkonzol és az ehhez tartozó játékok (19 százalék), valamint a telefont védő kiegészítők (19 százalék).

Az ajándékvásárláskor a legfontosabb szempont, hogy személyre szabott (58 százalék), hasznos (47 százalék) és megfelelő árú (35 százalék) legyen. Tavalyhoz képest nőtt annak a jelentősége, hogy egyedi (17 százalék helyett 23 százalék) és fenntartható (6 százalék helyett 10 százalék) ajándékot válasszanak: ez utóbbi kifejezetten a 18–29 éves korosztály esetében fontos. Érdekesség, hogy egyfelől a kitöltők többsége (56 százalék) jobban szereti, ha előre megbeszélt ajándék helyett meglepetést kap, másfelől viszont annak jobban örülnek, ha előzetesen tudják, mit szeretne kapni az ajándékozott (55 százalék).

Így spórolunk a meglepetésekre – ha jól választunk, egy teljes karácsony árát megtakaríthatjuk év közben

A felmérés körbejárta azt a kérdést is, hogy milyen nehézséggel találkoznak a magyarok az ünnepi készülődés során. Tízből négy válaszadónak a megfelelő ajándék kiválasztása, tízből háromnak pedig a karácsonnyal kapcsolatos kiadások jelentenek leginkább problémát. A válaszadók ötöde emellett nehezen tudja betartani az előzetesen tervezett költségkeretet. A nőknél és a harmincas korosztálynál pedig jellemző az is, hogy fennakadást okoz, hogy kevés idejük van az ünnepi készülődésre.

A kutatás azt is vizsgálta, hogy melyek azok a kiadások, amelyeken a magyarok hajlandók spórolni karácsonykor. A legtöbben a szórakozásra – például mozira, koncertre (37 százalék), a karácsonyi dekorációra (29 százalék) és az utazásokra, nyaralásokra (29 százalék) – fordított összegeket csökkentenék ilyenkor. A válaszadók ötöde a karácsonyi

  • édességeken,
  • süteményeken,
  • az ajándékokon
  • és a karácsonyfán

is spórolna, negyedük pedig akár egyéb, nem karácsonyi tételeken is; ezzel szemben a szokásos havi kiadások újragondolásán tízből egy válaszadó gondolkozik el.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Rónai Egon

Orbán Viktor az ATV-ben – részletek kerültek ki az interjúból

Orbán Viktor hosszú évek után interjút ad az ATV-nek. Később kiderült, hogy a kormányfő Rónai Egon vendége lesz a Mérleg című műsorban.
5 perc
Trump-Orbán-csúcs

Amit Magyarország elkerült: Bulgária rettegve készül a szankciókra, alig van üzemanyag-tartaléka

A Lukoilé a legnagyobb bolgár finomító.
7 perc
ajándék

Kiderült, mennyit tervezünk idén költeni karácsonykor – a magyarok fele már novemberben megveszi az ajándékot

Így költünk az idén az ünnepekkor.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu