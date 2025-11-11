Deviza
Ezt veszi karácsonyra a magyar: kiderült, hogy hányadik helyen van a listán a házastárs – lesz min meglepődni

Az idén ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonyi ajándékra, mint tavaly, átlagosan hetvenötezer forintot a Yettel országos reprezentatív kutatása szerint.
Németh Tamás
2025.11.11, 19:26
Frissítve: 2025.11.11, 19:49

A válaszadók fele már elkezdte vagy novemberben tervezi az ajándékvásárlást, harmaduk pedig december első felére időzíti. Az ajándékokra szánt büdzsét illetően a kutatás szerint megtört az elmúlt öt évet jellemző növekedés, a válaszadók átlagosan 75 ezer forintot terveznek költeni családjuk ajándékaira, és ez az összeg reálértéken elmarad a tavalyi 77 ezer forinttól – közölte a Yettel. 

Idén ugyanannyit szánnak a magyarok karácsonyi ajándékra, mint tavaly egy kutatás szerint
Idén ugyanannyit szánnak a magyarok karácsonyi ajándékra, mint tavaly egy kutatás szerint / Fotó: Sutterstock

Csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a családok 45 százaléka 50 ezer forint alatti kiadást tervez, és mindössze tízből két válaszadó lépi át a 100 ezer forintos összeget.

Csökkent a megajándékozni tervezett személyek átlagos száma is, a tavalyi 5,8-ről 5,4-re. 

A válaszok alapján a 30 év alattiak és a nők több személyt ajándékoznak meg, mint az idősebbek vagy a férfiak. A válaszadók leggyakrabban a párjukat vagy a házastársukat lepik meg (59 százalék), ezt követik a gyerekek (55 százalék) és a szülők (48 százalék). 

A tavalyi eredményekhez képest az idén kevesebben adnak ajándékot a távolabbi rokonoknak, viszont az ünneplők ötöde a barátait is tervezi meglepni – közölte a Yettel.

A legnépszerűbb termékkategóriák nem változtak az előző évekhez képest: a legtöbben továbbra is ruházattal (46 százalék), játékokkal (39 százalék) és elektronikai cikkekkel (34 százalék) lepik meg a szeretteiket. A kutatás 1000 fő megkérdezésével zajlott 2025. októberben, a minta reprezentatív a 18–69 éves magyar lakosságra nem, életkor, régió és településtípus szerint.

Harckészültségbe helyezik magukat karácsony előtt a szállítók, ez kemény menet lesz

A karácsonyi szezon közeledtével a rendelések lavinaszerűen záporoznak, a raktárak és szállítmányozási hálózatok maximális terhelés alá kerülnek, miközben a vásárlók azonnali kiszolgálást várnak. Ez a dömping nem csupán a webshopok számára jelent kihívást, hanem az egész ellátási lánc rugalmasságát próbára teszi. Szepesi Gábor, a Trans-Sped régióvezetője és Mihály Attila, a Trans-Sped légi-tengeri-vasúti osztályának logisztikai szakértője szerint az előre tervezés az egyik kulcs. Ebben a historikus adatok és a meglévő kapacitások alapos ismerete segít. Emellett már az ügyfélportfólió összeállításánál figyelembe kell venni az ügyfelek szezonalitását, el kell kerülni a „túlvállalásokat”.

A visszárukezelés is egy külön kihívás.

A fogyasztói oldalon jelentkező impulzív vásárlások hatásai – például amikor a ruha túl kicsi, a cipő színe nem tetszik, vagy a telefon nem az a márka, amit a vásárló szeretett volna – januárban a csereigények számának növekedésében jelentkeznek.

A visszáruk kezeléséből adódó többletmunka így elnyújtja a szezonális csúcsot: a csúcsidőszak után néhány nappal a feldolgozási szint még magas marad, de a rendelések már nem érkeznek olyan gyors ütemben, ami lehetővé teszi a raktárlogisztikai folyamatok zökkenőmentes összehangolását és a kapacitások optimális kihasználását.

