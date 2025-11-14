Karbantartások a hazai banknál: a boltokban sem fogunk tudni fizetni

A pénzintézet a tájékoztatása szerint az operatív stabilitás és a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében hajt végre előre ütemezett fejlesztéseket informatikai rendszerein. A karbantartások a következő hetekben több időpontban is érintik a banki működést, időszakos fennakadásokat okozva a digitális csatornák, a POS-terminálokon végzett fizetések, valamint a telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségében is – írta meg az Origo.

Időszakosan a terminálok sem fognak működni a karbantartás miatt. A kép illusztráció / Fotó: Németh András Péter

Amikor a boltban sem fogunk tudni fizetni a karbantartás miatt

A legtöbb embert talán legérzékenyebben érintő leállás november 18-án (kedd) 23:50 és november 19-én (szerda) 00:50 között várható. Ebben az egyórás időszakban teljes szolgáltatáskiesés lesz a CIB által üzemeltetett POS-terminálokon, vagyis a boltokban és éttermekben elhelyezett kártyaleolvasókon nem lehet majd fizetni.

Amikor a netbank és a mobilapp is leáll

Több éjszakán át szünetelnek majd a bank digitális szolgáltatásai. Az alábbi időpontokban nem lesz elérhető a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker és a CIB Business Online sem. Emiatt az online, internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyása a mobilalkalmazáson keresztül sem fog működni:

november 13. (csütörtök) 22:00 – november 14. (péntek) 02:00,

november 26. (szerda) 22:00 – november 27. (csütörtök) 02:00,

december 4. (csütörtök) 22:00 – december 5. (péntek) 05:00,

december 9. (kedd) 22:00 – december 10. (szerda) 05:00,

december 11. (csütörtök) 22:00 – december 12. (péntek) 05:00,

december 18. (csütörtök) 22:00 – december 19. (péntek) 02:00.

Ezekben az időszakokban a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat is csak korlátozottan működik, de a bankkártya letiltására folyamatosan lesz lehetőség. Ezenfelül december 9-én 22:00 és december 10-én 05:00 között a webshopok számára biztosított online fizetési rendszer, az eCommerce szolgáltatás sem lesz elérhető.

