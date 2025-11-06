Nagy Márton a Wizz Air gép fedélzetén jelentette be: az Orbán–Trump csúcstalálkozón rendezhetik a legégetőbb kérdést Amerika és Magyarország között
A magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításáról szóló kormányzati szándék is szóba került a Washingtonba tartó delegáció különgépén. Bár Nagy Márton konkrét bejelentést nem tett, de a nemzetgazdasági miniszter arról beszélt a közösségi oldalán, hogy minden elő van készítve ahhoz, hogy ratifikálják a visszaállítást, ezzel elősegítve még több amerikai nagyberuházás Magyarországra érkezését.
„Alapvetően a Biden-adminisztráció, aki eltörölte , arról szól, hogy egy amerikai vállalat, ami Magyarországon működik, ne adózzon két helyen, ott adózzon, ahol kedvezőbb ez az adó, itt ugye 9 százalékos a társasági adókulcs, Magyarországon tudjon adózni"- mondta a miniszter a lehetséges megállapodás kapcsán. Nagy úgy látja, hogy „jelenleg az amerikai vállalatoknak nem annyira kedvező célpont a magyarországi befektetés" – hangsúlyozta.
A befektetések jönnek, próbáljuk őket (az amerikai cégeket – a szerk. ) ösztönözni, ugyanakkor, ha ezt visszaállítanánk, még több magyarországi befektetést tudnának eszközölni.
Kettős adóztatás: Donald Trumpon múlik
„A kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást helyre kell állítani, ez a helyreállítás az Amerikai Egyesült Államok elnökén, Donald Trumpon múlik, szakértői csapatokat is hoztunk, ha ki kell dolgozni egy új egyezményt és azt kell ratifikálni, arra is készen állunk. Minél gyorsabban, minél jobb egyezményt szeretnénk kötni az Egyesült Államokkal" – jelentette ki a miniszter.
Nagy Márton úgy látja, a nyitottság a másik fél részéről megvan: nem csak Orbán Viktor, de más miniszterek és államtitkárok, a téma szakértői is a gépen vannak és a delegációt kísérik – magas és alacsonyabb, technikai szinten is lesznek találkozók a témában.
Orbán Viktor miniszterelnök januárban kérte fel a nemzetgazdasági, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsék elő a megállapodást. A Magyar Közlönyben olvasható, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló” megállapodásnak létre kell jönnie.
A miniszterelnök felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy
- kijelölje a tárgyalásokon részt vevő személyeket;
- ő vagy a kijelölt személy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
- felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
- valamint felhívta a nemzetgazdasági minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás létrehozását követően annak végleges szövegének tervezetét haladéktalanul terjesszék a kormány elé.
Orbán Viktor korábban arról nyilatkozott, hogy Magyarország és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatai megsínylették a Biden-adminisztráció sokszor ellenséges lépéseit. Ilyen volt egyértelműen a kettős adóztatásról szóló egyezmény felmondása, ami kimondatlanul is azzal a céllal született, hogy rontsa a magyar gazdaság versenyképességét.
A kettős adóztatási egyezmény helyreállítása pedig azért lenne fontos, mert csökkentheti a magyar vállalatok adóterheit az Egyesült Államokban, ezáltal ösztönözné a kétoldalú kereskedelmet és befektetéseket.