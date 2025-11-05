Robotok költöztek Biatorbágyra: bődületes, több tízmillió eurós beruházással rukkolt elő a Kifli – csúcstechnológiával hasít az online szupermarket
Biatorbágyon nyílt meg a Kifli.hu új, 16 500 négyzetméteres automatizált raktára, amely a magyar online élelmiszer-logisztika egyik legnagyobb fejlesztése az elmúlt években. Nagyszeghi András, a Kifli.hu új logisztikai központjának vezetője lapunk kérdésére elmondta, hogy a most megnyitott második telephelyen mintegy 100 új munkatárs dolgozik, a folyamatosan felfutó teljes kapacitáson pedig akár 400 fő foglalkoztatása is lehetséges lesz a raktári folyamatokban, a futárok nélkül számolva.
Hozzátette: a raktárvezetés és a szellemi pozíciók száma gyakorlatilag megduplázódik, de jelentősen bővül a technikai és mérnöki csapat létszáma is.
A több tízmillió eurós beruházás nem csupán mérete, hanem az alkalmazott technológiai megoldások miatt is mérföldkő: ez az anyacég Rohlik Group legmodernebb és egyben legnagyobb raktára, ahol közel 5000 négyzetméteren beépített automatizált rendszer működik.
A teljes kapacitás beállását követően a raktár naponta 12 500 rendelést tud majd feldolgozni és kiszállítani.
A Kifli.hu raktára mesterséges intelligenciával is meg van támogatva
Az új rendszer lényege, hogy a termékek 80 százalékának esetében nem a dolgozók mennek a termékekhez, hanem a termékek hozzájuk – ez az úgynevezett „goods-to-picker” megoldás, amely jócskán felgyorsítja a rendelések összekészítését. A munkafolyamatok ennek köszönhetően akár háromszor gyorsabbak lehetnek, minimalizálva a hibaarányt és optimalizálva az erőforrások felhasználását. A mesterséges intelligencián alapuló készletkezelés, valamint a szén-dioxid-alapú hűtőrendszer, a LED-világítás, a napelemek és a korszerű hőszigetelés mind hozzájárulnak a hatékony és fenntartható működéshez.
A nagyságrendileg 200 robotból és 60 ezer tárolóegységből álló rendszerben közel 20 ezer termék van, amit a robotok automatikusan juttatnak el a csomagoláshoz, és ezek a számok a kapacitásnövekedéssel tovább fognak emelkedni.
Az új raktár indulásával a Kifli.hu kétszeresére növeli rendeléskezelési kapacitását, azaz havi több mint félmillió rendelést tud kiszállítani, ami a korábbinál több szabad kiszállítási idősávot jelent majd, akár a zsúfolt ünnepi időszakokban is. A fejlesztés lehetővé teszi a gyorsabb kiszállítást, szélesebb választékot szavatol, valamint a budai és nyugati régiók expressz szolgáltatásainak (másfél és kétórás kiszállítási zónák) bővítése is lehetővé válik, amihez Biatorbágy kiváló elhelyezkedése is hozzájárul.
Az új létesítmény révén a cég mintegy 55 ezer új vásárlót ér el a bicskei és biatorbágyi térségben, akik mostantól a teljes szolgáltatási kínálatot élvezhetik, beleértve az Expressz és a 15 perces kiszállítási idősávokat is.
A folyamatos optimalizálásnak köszönhetően a Kifli.hu azon dolgozik, hogy a teljes budai oldalt – mintegy 570 ezer embert – akár két órán belül ki tudjon szolgálni.
A korábban kiszolgált települések, mint Budaörs, Törökbálint, Herceghalom mellé 2025. november 10-től új városok, köztük Zsámbék, Etyek, Bicske és Felcsút is bekerülnek a lefedettségi körbe, 2026 elején pedig további jelentős bővítés várható. Az eddigi, Jászberényi úti raktár a pesti és keleti régiók kiszolgálásáért felel a jövőben, így a vidéki területek lefedettsége is fokozatosan bővülhet. A Kifli.hu az ország keleti felében is tervezi a bővülést, amelynek köszönhetően a vállalat olyan, jelenleg nem lefedett területekre is eljuthat a jövőben, mint
- Cegléd,
- Hatvan
- vagy Gyöngyös.
Az új, a hazai online kereskedelemben egyedülálló raktár a Rohlik Group technológiai fejlődésének pilotjaként is szolgál, olyan innovációkat alkalmazva, amelyek eddig csak tesztfázisban működtek.
Ennyit a sorban állásról: mostantól a Kifli.hu futárainál is vissza lehet váltani a betétdíjas flakonokat
Az élelmiszer-házhozszállítással foglalkozó vállalat nagy újdonságot jelentett be, ennek sok ügyfél örülhet. A Kifli.hu futárainál címenként tíz darab flakont lehet leadni.