Új életet lehelhet Pécsbe a gigászi kínai autógyár, szüksége van rá és le is győzheti a spanyolokat

Egyre többet írunk róla, mert ez a helyzet dinamikája, hogy a kínai autógyártók közt irgalmatlanná vált verseny helyszíne előbb-utóbb áthelyeződik Európába. A BYD már építi hatalmas gyárát Szegeden, és fel-felröppennek a hírek – miközben egyre közelebb az igazság pillanata –, hogy hatalmas kínai versenytársa, a Great Wall Motors (GWM) a 170 kilométerrel nyugatabbra fekvő másik magyar nagyvárosban építené fel az európai terjeszkedéséhez szükséges üzemét.

Kínai autógyár: a GWM-nél szédítőek a méretek, az európai gyáruk sem lesz kicsi Fotó: NurPhoto via AFP

Az alapkérdések: szüksége van-e Pécsnek és régiójának egy autóipari gyáróriásra, és az adottságai megvannak-e hozzá. A fellelhető adatok és fejlemények alapján mindkét kérdésre igen a válasz.

Háttérnek három fontos tény:

Kínában a helyi autógyártó óriások közt már akkora az árverseny, hogy ez visszaveti a bevételüket, pedig az eladások darabszámra folyamatosan nőnek – semmi kétség, és a cégek nem is titkolják, hogy ez a verseny inkább előbb, mint utóbb, "átlöttyen" Európába. Magyarországnak ebből a színe, vagy a visszája jut, a jövő mutatja meg, a német gyártók viszont biztosan beleszaladnak.

A Szegeden gyárat építő BYD októberig idén már háromszor annyi autót adott el az Európai Unióban, mint egy évvel korábban, maga mögé utasítva a Teslát, de még bőven van hova növekednie.

A BYD egyik hatalmas versenytársa, a GWM 2029-re évi 300 ezer járművet gyártana Európában, ahol első autógyára számára keres helyszínt: Parker Shi nemzetközi elnöke szerint Spanyolországban és Magyarországon (és mellesleg más országokban) nézelődik – "mindent fel kell gyorsítani" és "hatalmas, hosszú távú befektetésről van szó", mondta –, és Magyarországon korábbi kommentárok szerint Pécs merült fel.

A kínai autógyár és a munkaerőköltség – a nyertes jó eséllyel Pécs

A GWM természetesen árgus szemekkel figyeli, nem nehezíti-e meg a dolgát Brüsszel. Érdemes ugyanakkor vetni egy pillantást arra, hogy milyen kritériumok alapján választják ki a helyszínt. "A munka- és logisztikai költségek a helyszín kiválasztását komplikáló miriád megfontolás közt van, hiszen a GWM-nek az alkatrészeket kezdetben úgy kell odaszállítania a célpiacra az összeszereléshez" – írja a Reuters.

Nézzük meg ebből a szempontból Pécset, illetve környékét.

Ha a munkaerőköltség a szempont, amelynek alapján Magyarország és Spanyolország közt kell dönteni, a magyar bérek gyors reálnövekedése ellenére még mindig egyértelműen Magyarország a jó választás. Az egy órára eső átlagos munkaerőköltség (bér és adó együtt) Magyarországon 2024-ben az Eurostat adatai szerint 14,1 euró volt, Spanyolországban pedig 25,5 euró, a,i ugyan a németnek csak a fele, de a magyarnál még mindig jóval magasabb.