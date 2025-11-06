Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.57 -0.27% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.08% RON/HUF76.01 -0.1% CZK/HUF15.87 -0.02% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.57 -0.27% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.08% RON/HUF76.01 -0.1% CZK/HUF15.87 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,417.69 -0.06% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,540 +0.18% RICHTER10,080 -1.88% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154.5 -0.32% WABERERS5,400 -3.33% BUMIX10,225.35 +0.06% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.82 +0.96% BUX107,417.69 -0.06% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,540 +0.18% RICHTER10,080 -1.88% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154.5 -0.32% WABERERS5,400 -3.33% BUMIX10,225.35 +0.06% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.82 +0.96%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
makroadat
kiskereskedelmi forgalom
kiskereskedelem

Megtorpant a kiskereskedelem bővülése, de az év végén új erőre kaphat

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai kellemetlen meglepetést okoztak, de az év végére javulhat a helyzet. A fogyasztás bővülését számos tényező segítheti.
K. B. G.
2025.11.06, 10:11
Frissítve: 2025.11.06, 10:39

A kiskereskedelmi forgalom szeptemberben éves alapon 3,0 százalékkal bővült a naptárhatástól megtisztított adatok szerint, míg az előző hónaphoz képest stagnált, ami meglepetés Horváth Diána, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szenior elemzője szerint.

KSH kisker kiskereskedelem élelmiszerár, infláció, drágulás, GVH árfigyelő, árrésstop, áfa-visszatérítés pünkösdi nyitvatartás, boltzár hosszú hétvége Augusztus 20
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Az elmúlt három hónapban stagnált a kiskereskedelem

Ez ugyanis a szakember szerint azt jelenti, hogy a harmadik negyedévben az előző negyedév szintjén alakult a kiskereskedelmi forgalom, tehát megtorpant a szegmens bővülése. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy 

az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma és a nem élelmiszerüzletek forgalma esetében is stagnálás látszik az előző hónappal összevetve. Igaz, ez éves alapon 3,1 és 3,5 százalékos bővülést jelent.

Bár szeptemberben már elindult a nyugdíjas utalványok postázása, a folyamat október közepéig eltartott, így az intézkedés hatása csak korlátozottan jelenhetett meg az élelmiszer-kiskereskedelemben. Ugyanakkor kismértékű növekedést mutat a az élelmiszerüzletek forgalmának háromhavi átlaga az előző három hónaphoz képest, amit a béremelkedés miatt javuló vásárlóerő támogat.

Az Otthon Start program beindulása is élénkítheti a forgalmat

Az elemző szerint az iparcikk jellegű vegyes, illetőleg a bútor, műszakicikk-üzletek forgalmában az Otthon Start program felfutása fokozhatja a keresletet a következő hónapokban. A szeptemberi kiskereskedelmi forgalmat az üzemanyag-forgalom mérséklődése is visszahúzta, hiszen az havi alapon 1,0 százalékkal csökkent. Idén a kiskereskedelmi forgalom növekedését így az üzemanyag-forgalom inkább visszahúzza, hiszen 

a harmadik negyedévben az üzemanyagtöltő állomások forgalma ismét elmaradt a megelőző negyedévi szintjétől.

A jövőt nézve Horváth Diána szerint az év hátralévő részében tovább bővülhet a kiskereskedelmi forgalom, és a fogyasztás támaszt adhat a növekedésnek. A nyugdíjasok utalványainak kézbesítése október közepéig tartott, a felhasználásukra pedig december végéig van lehetőség. A háromgyermekes anyák október 1-jétől érvényes személyi jövedelemadó-mentessége biztosította többletkereset novembertől jelenhet meg az adatokban.

A jövő évi bővülést támogatja a családtámogatások további emelése (családi adókedvezmény duplázása, 40 év alatti, kétgyermekes anyák szja-mentessége), a folytatódó béremelések (közszféra, kulturális és szociális ágazat, fegyverpénz), amelyek növelik a háztartások vásárlóerejét, illetve az Otthon Start program iránt mutatkozó érdeklődés is. Mindezek alapján az MGFÜ jövőre is a fogyasztás emelkedésére számít, ami a gazdaság növekedésének beindulásához is hozzájárulhat.

Cikkünk frissül...

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu