Megtorpant a kiskereskedelem bővülése, de az év végén új erőre kaphat

A kiskereskedelmi forgalom szeptemberben éves alapon 3,0 százalékkal bővült a naptárhatástól megtisztított adatok szerint, míg az előző hónaphoz képest stagnált, ami meglepetés Horváth Diána, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szenior elemzője szerint.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Az elmúlt három hónapban stagnált a kiskereskedelem

Ez ugyanis a szakember szerint azt jelenti, hogy a harmadik negyedévben az előző negyedév szintjén alakult a kiskereskedelmi forgalom, tehát megtorpant a szegmens bővülése. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy

az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma és a nem élelmiszerüzletek forgalma esetében is stagnálás látszik az előző hónappal összevetve. Igaz, ez éves alapon 3,1 és 3,5 százalékos bővülést jelent.

Bár szeptemberben már elindult a nyugdíjas utalványok postázása, a folyamat október közepéig eltartott, így az intézkedés hatása csak korlátozottan jelenhetett meg az élelmiszer-kiskereskedelemben. Ugyanakkor kismértékű növekedést mutat a az élelmiszerüzletek forgalmának háromhavi átlaga az előző három hónaphoz képest, amit a béremelkedés miatt javuló vásárlóerő támogat.

Az Otthon Start program beindulása is élénkítheti a forgalmat

Az elemző szerint az iparcikk jellegű vegyes, illetőleg a bútor, műszakicikk-üzletek forgalmában az Otthon Start program felfutása fokozhatja a keresletet a következő hónapokban. A szeptemberi kiskereskedelmi forgalmat az üzemanyag-forgalom mérséklődése is visszahúzta, hiszen az havi alapon 1,0 százalékkal csökkent. Idén a kiskereskedelmi forgalom növekedését így az üzemanyag-forgalom inkább visszahúzza, hiszen

a harmadik negyedévben az üzemanyagtöltő állomások forgalma ismét elmaradt a megelőző negyedévi szintjétől.

A jövőt nézve Horváth Diána szerint az év hátralévő részében tovább bővülhet a kiskereskedelmi forgalom, és a fogyasztás támaszt adhat a növekedésnek. A nyugdíjasok utalványainak kézbesítése október közepéig tartott, a felhasználásukra pedig december végéig van lehetőség. A háromgyermekes anyák október 1-jétől érvényes személyi jövedelemadó-mentessége biztosította többletkereset novembertől jelenhet meg az adatokban.