Deviza
kiskereskedelmi forgalom
központi statisztikai hivatal
makroadat

Továbbra is költenek a boltokban a magyarok, de havi alapon stagnált a forgalom – azonnal megszólalt a Nemzetgazdasági Minisztérium is

A boltokban nem változott havi alapon a forgalom szeptemberben az előző hónaphoz képest. A kiskereskedelmi forgalom azonban éves alapon 3,0 százalékkal bővült.
K. B. G.
2025.11.06, 08:32
Frissítve: 2025.11.06, 09:47

Szeptemberben 3,4 százalékkal bővült a nyers adatok szerint éves szinten a hazai kiskereskedelmi forgalom, míg a naptárhatástól megtisztítva a növekedés üteme 3,0 százalék volt éves szinten – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett adataiból. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. 

kiskereskedelem, bolt, mozgóbolt, bolt
A kiskereskedelem forgalma szeptemberben nem változott az augusztusihoz képest / Fotó: Pezzetta Umberto

Az előző hónaphoz képest változatlan maradt a kiskereskedelmi forgalom volumene, míg az 2025. január–szeptember között naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,8 százalékkal volt magasabb az előző évinél.

Az élelmiszerüzletek forgalma is bővült

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű kiskereskedelem forgalmának 3,1 százalékos bővülése mögött a szektor 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumenének 4,3 százalékos növekedése és az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletek eladásainak stagnálása áll.

Éves szinten szeptemberben 

3,5 százalékkal bővült a nem élelmiszer-kiskereskedelem, miután az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,5 százalékkal nőtt. 

Csökkent ugyanakkor a forgalom volumene a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 1,1, a használtcikk-üzletekben 1,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,4 százalékkal.

Hasított az internetes kiskereskedelem is

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,0 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 9,5 százalékkal emelkedett, míg 0,6 százalékkal nőtt az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene. 

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 11 százalékkal nőtt.

Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1661 milliárd forintot tett ki, miközben annak 49 százalékát az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százalékát a nem élelmiszer-kiskereskedelem, 15 százalékát pedig az üzemanyagtöltő állomások adták. Az év első kilenc hónapjában 2,8 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom, miután az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Így látja az adatot a Nemzetgazdasági Minisztérium

A friss adatot a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) is kommentálta, felhívva a figyelmet, hogy az erősödő fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje és 

a kormány a fogyasztás további élénkítését újabb eszközökkel is segíti, 

például az árréscsökkentés kiterjesztésével. Ennek eredményeként az intézkedést december 1-jétől újabb 14 termékre kiterjesztette és február 28-ig meghosszabbította.

A fogyasztás bővülését segíti a csed, a gyed és az örökbefogadási díj adómentessége és a teljes személyi jövedelemadó-mentesség a háromgyerekes anyák részére. Jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége is. Mindezek mellett 2026-tól több lépésben ugyan, de a 14. havi nyugdíjat is bevezetik.

