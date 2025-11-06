Továbbra is költenek a boltokban a magyarok, de havi alapon stagnált a forgalom – azonnal megszólalt a Nemzetgazdasági Minisztérium is

Szeptemberben 3,4 százalékkal bővült a nyers adatok szerint éves szinten a hazai kiskereskedelmi forgalom, míg a naptárhatástól megtisztítva a növekedés üteme 3,0 százalék volt éves szinten – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett adataiból. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A kiskereskedelem forgalma szeptemberben nem változott az augusztusihoz képest / Fotó: Pezzetta Umberto

Az előző hónaphoz képest változatlan maradt a kiskereskedelmi forgalom volumene, míg az 2025. január–szeptember között naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,8 százalékkal volt magasabb az előző évinél.

Az élelmiszerüzletek forgalma is bővült

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű kiskereskedelem forgalmának 3,1 százalékos bővülése mögött a szektor 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumenének 4,3 százalékos növekedése és az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletek eladásainak stagnálása áll.

Éves szinten szeptemberben

3,5 százalékkal bővült a nem élelmiszer-kiskereskedelem, miután az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,5 százalékkal nőtt.

Csökkent ugyanakkor a forgalom volumene a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 1,1, a használtcikk-üzletekben 1,5, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,4 százalékkal.

Hasított az internetes kiskereskedelem is

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,0 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 9,5 százalékkal emelkedett, míg 0,6 százalékkal nőtt az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 11 százalékkal nőtt.

Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom folyó áron 1661 milliárd forintot tett ki, miközben annak 49 százalékát az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százalékát a nem élelmiszer-kiskereskedelem, 15 százalékát pedig az üzemanyagtöltő állomások adták. Az év első kilenc hónapjában 2,8 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom, miután az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.