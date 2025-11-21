Deviza
Hivatalos: döntött a kormány, hatemeletes új szuperkórház épül a vidéki nagyvárosban – videón a látványtervek

A beruházás értéke mintegy 80-100 milliárd forintot tesz majd ki. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház teljeskörű felújítására lehet számítani.
VG
2025.11.21, 18:13

Zalaegerszeg történetének legnagyobb beruházása jelent meg csütörtökön este a Magyar Közlönyben. Ez azt jelenti, hogy a zalaegerszegi kórházban az 1-es és a 2-es belgyógyászat le lesz bontva, és egy több mint hatszintes épület fog épülni a helyén, amelyben a tervek szerint kilenc osztály és tizenhárom szakterület kap majd helyet, és 230 ágyat helyeznek el benne. A kórházhoz egy 380 férőhelyes parkoló is tartozik majd. A beruházás értéke mintegy 80-100 milliárd forintot tesz majd ki – jelentette ki pénteki Facebook-videójában Vígh László, a térség országgyűlési képviselője.

Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház / Fotó: Zalai Hírlap

A Zalaegerszegen található Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház nem az első, amely megújulhat vagy megújult. A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új tömbjét idén májusban adták át . Az eseményre összeállított sajtóanyag szerint a csaknem 17 milliárd forint összegű kormányzati támogatásból épült új épületben a három kórházi osztály, valamint az azokhoz kapcsolódó ambulanciák és gondozók kapnak helyet, összesen 112 ágyon folyik majd a betegellátás.

A több mint 6100 négyzetméter alapterületű, háromszintes épületben 1-2 ágyas, akadálymentesített kórtermeket alakítottak ki önálló vizesblokkal. Szintén a projekt részeként mobilbútorokat, valamint orvostechnikai és informatikai eszközöket szereztek be. Teljesen megújult a mintegy 900 négyzetméter alapterületű összekötő folyosó, így teremtve még jobb, közvetlen kapcsolatot a többi betegellátó egységgel. Megújultak a környező útburkolatok és a járdák, továbbá 40 férőhelyes új belső parkolót, illetve egy parkot is kialakítottak.

Szuperkórházat avattak Magyarországon: erre képes a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

A hét elején átadták a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának új hétszintes diagnosztikai és terápiás központját hétfőn. A 13,5 milliárd forintos beruházással 50 százalékkal nőtt a klinika rendelkezésére álló területe, és Merkely Béla rektor szerint Európa legnagyobb szívtranszplantációs centrumává válhat az intézmény.

Az egyetem tájékoztatása szerint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Diagnosztikai és Terápiás Központja 4492 négyzetméteren mintegy 9,1 milliárd forintból valósult meg, az orvostechnológiai berendezéseket további 4 milliárd forintért szerezték be. A komplex beruházás a klinika 113 éves történetének legnagyobb fejlesztése, mely több éven keresztül – 2022 és 2025 között – zajlott.

