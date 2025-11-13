Megjött a levél, órákon belül bejelentést tehet a kormány – terítéken a nyugdíj és a kamatstop?
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor tartja a soron következő kormányinfót a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében. A tájékoztató a mai kormányülés döntéseit ismerteti.
Gulyás Gergelyék várhatóan részletesen ismertetik a költségvetési terveket, és részletek derülhetnek ki a 14. havi nyugdíj 2026-os bevezetésének lehetőségéről, amelyet Orbán Viktor a kormányülésen említett. Emellett szó eshet a vállalkozásokat segítő adócsomagról és az amerikai pénzügyi védőhálóról, amely a washingtoni út egyik eredménye lehet.
A kamatstop szabályozása is szóba kerülhet. A Világgazdaság élőben követi és folyamatosan beszámol a kormányinfóról.
Érdemes megemlíteni, hogy legutóbb október 30-án tartottak kormányinfót, ahol bejelentették, hogy a kabinet fenntartja az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátot, amelyet 2026. február 28-ig meghosszabbítanak. December 1-jétől 14 új termékkörre terjesztik ki a szabályozást, beleértve a sertésmájkrémet és a bébiételeket, valamint több gyümölcsöt.
Grandiózus akciótervet jelentett be Orbán Viktor – duplázzák a díjakat
A nevelőszülők hosszú évek óta várt támogatást kaptak: Orbán Viktor bejelentése szerint az alapdíj duplájára emelkedik, és minden nevelt gyermek után jár majd a juttatás. Külön figyelmet kaptak a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők, akiknek a többletdíja szintén a duplájára nő.