Megjött a levél, órákon belül bejelentést tehet a kormány – terítéken a nyugdíj és a kamatstop?

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor tartja a soron következő kormányinfót a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében. A tájékoztató a mai kormányülés döntéseit ismerteti.

Gulyás Gergely a kormányinfón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-án / Fotó: Hegedüs Róbert

Gulyás Gergelyék várhatóan részletesen ismertetik a költségvetési terveket, és részletek derülhetnek ki a 14. havi nyugdíj 2026-os bevezetésének lehetőségéről, amelyet Orbán Viktor a kormányülésen említett. Emellett szó eshet a vállalkozásokat segítő adócsomagról és az amerikai pénzügyi védőhálóról, amely a washingtoni út egyik eredménye lehet.

A kamatstop szabályozása is szóba kerülhet. A Világgazdaság élőben követi és folyamatosan beszámol a kormányinfóról.

Érdemes megemlíteni, hogy legutóbb október 30-án tartottak kormányinfót, ahol bejelentették, hogy a kabinet fenntartja az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátot, amelyet 2026. február 28-ig meghosszabbítanak. December 1-jétől 14 új termékkörre terjesztik ki a szabályozást, beleértve a sertésmájkrémet és a bébiételeket, valamint több gyümölcsöt.