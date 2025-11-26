Deviza
kormányinfó
Vitályos Eszter
Gulyás Gergely

Nem véletlenül látták rohanni Orbán Viktort, holnap jönnek a bejelentések

Csütörtök délelőtt 10 órától tart tájékoztatót Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A kormányinfót a közmédia csatornáin követhetjük nyomon, vagy a percről percre tudósításunkban.
VG
2025.11.26, 16:02
Frissítve: 2025.11.26, 17:06

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2025. november 27. 10:00-kor megnyitja a kormányinfót.

GULYÁS Gergely kormányinfó, ; VITÁLYOS Eszter
A kormányinfón a legfrissebb kormánydöntésekről kérdezhetnek a sajtó képviselői / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Két hét után ismét kormányinfót tart Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Minden kormányinfót kormányülés előz meg, ez már megszokott menetrend. Nem véletlenül sietett Orbán Viktor a miniszterekhez és más döntéshozókhoz délelőtt. „Ezer témánk van” – hangsúlyozta a Facebookon a kormányfő a fejét fogva. 

Feltehetőleg a gazdasági kérdések is szóba kerülnek, de az ukrajnai békekötés előmozdítása is téma lesz. 

Orbán Viktor hozzátette, az elhangzottakról szívesen tájékoztat majd az ülés végén.  

Belgrád is Budapest segítségét kéri 

A miniszterelnök holnap Szerbiába utazik, tárgyal Vucic államfővel. A szerb államfő szerint borotvaélen táncol az ország energiaellátása, ugyanis ha nem adják meg az engedélyt a szankciók miatt, a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve.


 

 

 

 

