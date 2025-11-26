Orbán Viktor a fejét fogja, ez a napja már elúszott: megérkezett a miniszterelnök a Karmelitába, ezer téma vár rá

"Ezer témánk van" - hangsúlyozta a Facebookon a kormányfő a fejét fogva, amikor éppen a kormányülésre sietett.

Kormányülés: Orbán Viktor is részt vesz / Fotó: SAUL LOEB

Minden bizonnyal gazdasági kérdések is szóba kerülnek, de az ukrajnai békekötés előmozdításáról is lesz szó az ülésen.

Orbán Viktor hozzátette, az elhangzottakról szívesen tájékoztat majd az ülés végén.

Belgrád is Budapest segítségét kéri

Orbán Viktor holnap Szerbiába utazik, tárgyal Vucic államfővel. A szerb államfő szerint, borotvaélen táncol az ország energiaellátása, ugyanis ha nem adják meg az engedélyt a szankciók miatt, a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve.

A szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de reálisan nézve 20-ra vagy többre számíthatnak. Arra is kitért, milyen következményekkel járhat, ha nem kapják meg a licencet. Ebben az esetben drágulhat az üzemanyag. Hozzátette, 50 ezer tonna dízel hiányzik majd, az államnak jelenleg 184 ezer tonna tartaléka van.

Az államfő arról is beszélt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik szerdán.

Felajánlom Szerbia részvételét a Paks II.-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra

– mondta, hozzátéve, korábban felajánlotta, hogy a görög Alekszandrúpoli LNG-terminál és -raktár tulajdonjogában részt venne Szerbia.

Az ország egyetlen nagy pancsovai finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a Janaf közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már csak napok kérdése – írta szerbiai tudósítónk november 21-én.

Az orosz többségi tulajdonban lévő szerbiai kőolajvállalat, a NIS (Naftna Industrija Srbije) ellen – január óta többszöri halasztást követően – októberben életbe léptek az amerikai szankciók.

A kormányfő moszkvai látogatása is közeledhet

Orbán Viktor győzheti meg Putyint, hogy fogadja el a megállapodást: a miniszterelnök Moszkvába mehet. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem erősítette meg, de nem is cáfolta a miniszterelnök moszkvai útjáról szóló pletykákat. Orbán Viktor a háború kitörése óta a tárgyalásos rendezés pártján áll.

Sajtóhírek szerint pénteken Moszkvába utazhat Orbán Viktor miniszterelnök, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon.

A felröppent pletykákról azonban egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, ám a megbeszélés tárgya alighanem az ukrajnai háború lezárását célzó békejavaslat lesz.