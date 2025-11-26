Sürget a határidő: minden autós figyeljen, napjai vannak hátra, aki váltana

Jövő hétfőig körülbelül 400 ezer személyautó üzembentartójának kell döntést hoznia arról, hogy lecseréli-e év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását (kgfb), vagy sem. Az Insura.hu biztosításközvetítő oldal adatai alapján aki eddig cserélt, az jól járt a döntéssel, mivel a meglévő biztosító által megajánlott közel 55 ezer forint átlagdíjhoz képest csak átlagosan 33 ezer forintos kgfb-díjat kell fizetnie 2026-ban.

Nyakunkon a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) határideje / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

„Főként azoknak van esélye akár több tízezer forintot is megtakarítani egy jó váltással, akik az elmúlt években nem váltottak biztosítást, és nem is okoztak baleseti kárt. A többség azonban minden évben a meglévő biztosítójának (akár az ideinél magasabb összegű) jövő évi szerződése mellett marad. Vannak, akik nem találnak jobb ajánlatot, mások a magasabb díj ellenére is kitartanak a korábban kiválasztott biztosítójuk mellett. A legtöbben azonban nem is néznek utána a választható jövő évi díjaknak, így nem is adnak maguknak esélyt egy kedvezőbb szerződés megkötésére” – fejtette ki Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

A jelenleg hatályos törvény alapján az év végi évfordulós szerződések esetén legkésőbb december elsején éjfélig kell eljuttatni a felmondást a biztosítóhoz. Az előző évek tapasztalatai alapján az utolsó négy-öt napban hozza meg a döntését a kampány során váltók mintegy 20 százaléka. Nekik különösen ügyelniük kell arra, hogy ha a felmondásuk a hétfői határidőre nem jelenik meg időben a biztosítónál, automatikusan lecsúsznak a váltási lehetőségről, és csak a jelenlegi kötelezőjüket vihetik tovább jövőre a meglévő biztosítójuk által megállapított új díjon.

A biztosításközvetítő oldalon keresztül lezajlott eddigi megrendelések szerint a biztosításukat lecserélők 65 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül három szereplőnél: a Genertelnél, a K&H-nál, valamint a Signalnál kötötte meg az új biztosítását. Az új szerződések átlagdíja 32 900 forint, ezen belül az online kötések átlagdíja 32 400 forint volt. Az érintett autók átlagéletkora 20,8 év.