Éhezik az ipar gyógyulását a magyar fuvarozók, átgyűrűzött az európai háborús baj
A nemzetközi fuvarozásban 6 százalékos, a belföldiben pedig 7,9 százalékos összköltség-növekedést mért a DigiLog Consulting 2025 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A hazai közúti fuvarozás legtöbb költségtétele szignifikánsan nőtt.
A vizsgált időszakban
- a gépjárművezetői bérek 7,9–9, százalékkal,
- az autópályadíjak 5,8–6,1 százalékkal,
- a járművek finanszírozási költsége 12,2–15,6 százalékkal,
- a lízingkamatok pedig 25–34 százalékkal nőttek.
Eközben az egyéb költségeket csupán 1 százalékkal tudták mérsékelni a fuvarozók.
Még a gyenge bázistól is elmaradt a hatékonyság
Az iparág hatékonysági és termelékenységi mutatói jelentősen romlottak, még a gyenge előző évi bázishoz viszonyítva is. Az előző évhez képest a járművek futásteljesítménye 1,8–2,4 százalékkal esett, miközben az üres futások aránya 1,2–1,6 százalékkal emelkedett, ami szintén emelte az egy kilométerre jutó önköltséget. A jelenség hátterében a csökkenő árumennyiség, valamint a hazai utakon zajló felújításokkal és bővítésekkel járó országos torlódások állnak.
Már a külső tényezők sem tompították az önköltség emelkedését.
Az előző negyedévben (2025 Q2) az önköltség csökkenéséhez jelentősen hozzájárult a gázolaj hazai árának 8 százalékot meghaladó visszaesése és a forint 3,3 százalékos gyengülése. A harmadik negyedévben azonban ezek a kedvező hatások mérséklődtek: az üzemanyag ára mindössze közel 3 százalékkal csökkent, míg a forint „csupán” 0,4 százalékkal volt gyengébb az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Kevesebb áru, élesedő verseny
A hazai GDP a nyers, valamint a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint is 0,6 százalékkal nőtt a KSH adatai alapján a III. negyedévben. Ez önmagában akár jó jel is lehetne a korábbi gyenge értékekhez viszonyítva, de a GDP közel 60 százalékát a szolgáltatások adják, azokban a szegmensekben pedig nem sok szállítási igény jelentkezik. A fennmaradó 40 százalékon az ipari, az építőipari és a mezőgazdasági termelés osztozik. A közúti fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – ami a GDP közel 25 százalékát teszi ki – sajnos a harmadik negyedévben is gyengén teljesített éves összehasonlításban.
Az ipari termelés változása
- júliusban –1,2 százalék,
- augusztusban –7,4 százalék,
- szeptemberben 1,3 százalék volt
a nyers adatok alapján, az előző év azonos időszakához képest, pedig már a tavalyi bázis is nagyon alacsony volt. Bár szeptemberben megjelent egy pozitív érték is, a harmadik negyedévben átlagosan közel 2,5 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene, ami a szállítandó áruk mennyiségének csökkenését is maga után vonta. Kiemelkedően esett az elektromos berendezések gyártása (elektromos motorok és Li-ion-akkumulátorok), valamint a járműgyártás. A schengeni nyitás miatt
jelentősen nőtt a nyomás a román fuvarozók részéről,
akik a korábbinál is nagyobb számban jelentek meg a magyar belföldi és a nemzetközi fuvarpiacon, ezzel is növelve a többletkapacitást és az árversenyt.
A közúti fuvarozás költségei jobban nőttek, mint a fuvardíjak
Az előző év azonos időszakához képest a nemzetközi fuvarozásban 4,3 százalékos, a belföldi fuvarozásban pedig 6,3 százalékos díjemelkedést mért a DigiLog Consulting 2025 III. negyedévében. A sikeres áremelések ellenére sem tudták maradéktalanul áthárítani a 6,2, illetve 7,9 százalékos költségemelkedést a fuvarozók július és szeptember között. A nemzetközi fuvarozás esetében 1,9 százalékos, a belföldinél pedig további 1,5 százalékos díjemelés kellett volna a költségek teljes kompenzálásához.
Az árumennyiség további csökkenése miatt kialakult kapacitástöbblet nem tett lehetővé ekkora emelést, így a közúti iparág ebben a negyedévben sem tudott profitot elérni (iparági átlagban). Ezzel már a nyolcadik egymást követő negyedévben hiányzik a nyereség a szektorból, ami szükségszerűen maga után vonja a beruházások elmaradását, a kapacitások csökkentését és a vállalkozások számának visszaesését.
Mit hozhat az év vége?
Az általános elemzői konszenzus szerint a makrogazdasági környezet lényeges javulásával már nem számolhatunk az év hátralévő részében, így a fuvarozás iránti kereslet sem nőhet érdemben az év végén szokásos szezonális fellendülésen túl. Az idén a költségek infláció feletti, 6–8 százalékos emelkedése prognosztizálható, mivel
- az üzemanyagárak csökkenése megállt,
- a forint tovább erősödött,
- miközben a költségek többsége továbbra is infláció felett nő.
A fuvardíjak enyhe növekedése a gyenge kereslet ellenére is folytatódhat, mivel a költségnövekedés emelési kényszerben tartja a fuvarozókat. A közúti szektor profitszintje az év végén is alacsony maradhat, ami a kapacitások és a fuvarozók számának további csökkenését vetíti előre.
Súlyos üzenetet kapott Brüsszel a béketervvel egy időben: amíg háború van, az európai ipart el lehet felejteni
Miközben Zelenszkij közelébe jutott az ukrán korrupciós vizsgálat és Washington béketervet tett az asztalra, Brüsszel hatalmas pénzügyi csomag elfogadására noszogatja az uniós tagállamokat, amellyel Ukrajna folytatni tudja a háborút. Az európai ipar nem fog magához térni, amíg háború van – ez az üzenet érkezett a pénteken közzétett euróövezeti adatsorokból, ami vagy eljut Brüsszel, Berlin, Párizs és a többi uniós főváros dolgozószobáiba, vagy a papírkosárban köt ki.