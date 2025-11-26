Deviza
null
SZTFH
lítium
nyersanyag
Mol
projekt

Értékes nyersanyagok után kutatnak a Dunántúlon és az Északi-Középhegységben

Európának, így Magyarországnak is az az érdeke, hogy kellő mennyiségű, saját forrásból származó kritikus fontosságú nyersanyag álljon a rendelkezésére. Ezt uniós szinten már jogszabály is ösztönzi, a hazai regula még várat magára. Mindenesetre a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága prioritásként kezeli a kritikus nyersanyagok hazai felkutatásának ügyét.
B. H. L.
2025.11.26., 12:28
Fotó: Világgazdaság

El kell érni, hogy 2030-ra a szükséges mennyiségű kritikus nyersanyag álljon rendelkezésre Európában, ehhez gondoskodni kell e nyersanyagok megfelelő szintű termeléséről, feldolgozásáról és újrahasznosításáról. E követelményt egy 2024. május 23-án hatályba lépett európai uniós jogszabály fogalmazza meg. A Világgazdaság információi szerint már Magyarországon is megszületett a kritikus fontosságú nyersanyagokról szóló törvénytervezet, de a folytatás még várat magára.

kritikus nyersanyag
A Mol is kutat egy kritikus nyersanyag után 2023 óta, Pusztaföldváron / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ideje kézbe venni a kritikus nyersanyagok ügyét

Az uniós szintű munka azonban halad. Az Európai Bizottság összeállította annak a 47 projektnek a listáját, amelyek a kritikus fontosságú nyersanyagok kitermelését, feldolgozását, újrafeldolgozását és helyettesítését célozzák. E projektek összességében e nyersanyagok rendelkezésre állásának növelését és az ellátási lánc diverzifikálását célozzák a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) beszámolója szerint. E területet Magyarországon az SZTFH felügyeli.

A 47 új stratégiai projekt 13 uniós tagállamban indul, ezek a következők: Belgium, Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország, Észtország, Csehország, Görögország, Svédország, Finnország, Portugália, Lengyelország és Románia. A projektekből

  • 25 termelésre,
  • 24 feldolgozásra,
  • 10 újrahasznosításra és
  • 2 nyersanyag-helyettesítésre

vonatkozik az Európai Bizottság honlapja szerint.

A projektek a 17 stratégiai nyersanyagból 14-et fednek le. Némelyik projekt többet is, ahogyan a fenti listán szereplő projektek között is van, amelyik több tevékenységet takar, ezért ezeket összeadva 47-nél nagyobb számot kapunk.  

A lítiumot 22 kezdeményezés érinti, a nikkelt 12, a kobaltot 10, a mangánt 7 és a grafitot 11. Ezek révén az EU teljes mértékben teljesíteni tudja a lítium és a kobalt kitermelésére, feldolgozására és újrahasznosítására vonatkozó 2030-as referenciaértékeit, miközben jelentős előrelépést tesz a grafit, a nikkel és a mangán esetében. Ezenkívül más, a magnéziumot (1 projekt) és a volfrámot (3 projekt) érintő stratégiai projektek is hozzájárulnak az EU védelmi iparának ellenálló képességéhez, amely ezen anyagok felhasználására támaszkodik. Lítium után egyébként a Mol is kutat 2023 óta Pusztaföldvár térségében, saját forrásból.

A működőképessé váláshoz a 47 stratégiai projekt várhatóan összesen 22,5 milliárd eurós tőkebefektetéssel rendelkezik. Ezek a projektek a bizottság, a tagállamok és a pénzügyi intézmények összehangolt támogatását élvezhetik majd, nevezetesen a finanszírozáshoz való hozzáférés és az érintett vevőkkel való kapcsolattartás támogatása terén. Profitálnak az egyszerűsített engedélyezési rendelkezésekből is. 

Azonban, miközben például Franciaország és Spanyolország hét-hét projekttel szerepel a listán, Finnország pedig hattal, Magyarország eggyel sem.

Ennek az eltérő adottságok mellett az is lehet az oka, hogy némileg el vagyunk maradva a terület szabályozásával.

Recsk például ígéretes, de több hegység és a hazai meddőhányók is

Ettől azonban az SZTFH szakemberei nem dőltek hátra. Múlt évi tevékenységéről összeállított beszámolójában utal rá, hogy már a Draghi-jelentés is felhívta a figyelmet arra, hogy a megváltozott világgazdasági és világpolitikai helyzet számottevően megnövelte az európai országok, így Magyarország ásványi nyersanyagoknak való kitettségét. Magyarországon a hatóság alá tartozó Földtani Szolgálat méri fel, majd ítéli meg a hazai kritikus nyersanyagok jelentőségét. Ezen anyagok az elsődleges földtani képződmények mellett másodlagosokban (meddőhányók és ipari hulladékok) találhatók.

A hatóság prioritásként kezeli annak felmérését, hogy hasznosítható-e a recski ércesedés, illetve kritikusnyersanyag-előfordulások után kutat a Dunántúlon és az Északi-Középhegységben. Már 2022 óta vizsgálja, hogy ugyanezen nyersanyagok fellelhetők-e, s ha igen, milyen mennyiségben a meddőhányókban.  

A nem érces ipari ásványok kutatása során, tavaly folytatódott a Dunántúli-Középhegység kaolinites homokkőtelepeinek részletes ásványtani-geokémiai és rétegtani vizsgálata a Bajna és Sárisáp környéki fúrások mintáinak elemzésével. Ezenkívül megkezdődött a homokkövek nehézásvány-tartalmának meghatározása.

 

lítium

