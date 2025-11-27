Félelmetes adatok érkeztek: újra fogy a magyar és már a házasság is egyre kevésbé vonzó

Az előzetes adatok szerint 2025 októberében 5979 gyermek született, és 10 333 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10, a halálozásoké 6,8 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal emelkedett — közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A KSH minden hónapban új adatokat szolgáltat magyarországi lakosságának létszámára vonatkozóan. / Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

2025 októberében összesen 5979 gyermek született, ami 10 százalékkal, 686-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebben is vesztették életüket, összesen 10 333 fő, amely 6,8 százalékkal, 756-tal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Természetes fogyással csökken a magyarok száma

A természetes fogyás a 2024. októberi 4424-gyel szemben 4354 fő volt.

• 4149 pár kötött házasságot, 14 százalékkal, 516-tal több, mint egy évvel korábban.

• Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,8, a halálozási arányszám 0,9 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 októberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,1 ezrelékponttal, 5,4 főre csökkent. Ezer lakosra 5,1 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

Január és október között a KSH szerint

60 304 gyermek jött világra, 7,1 százalékkal, 4630-cal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt. Ezer 15–49 éves nőre 35,3 születés jutott, 1,9 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. 102 748-an haltak meg, 2,2 százalékkal, 2326-tal kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2 százalékkal többen, míg július–októberben 11 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 42 444 fő volt, 5,7 százalékkal több az előző évi 40 140 fős értéknél.

Tisztázta a KSH a szegénységi adatok körüli félreértéseket – ellenzéki politikusokkal tárgyalt a hivatal

Az egybekelt párok aránya csökken

41 437 pár kötött házasságot, 0,9 százalékkal, 390-nel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–februárban 9,8, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4, szeptember–októberben 16 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos időszakaiban.