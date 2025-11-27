Most akkor tényleg megadóztatják a kutya- és macskatartást Magyarországon? Megvan a pontos terv – mindenki kiszámolhatja, mennyit fizethet
Az elmúlt napokban nagy visszhangot kapott a Tisza Pártnak tulajdonított klasszikus baloldali megszorítócsomag. Miután a teljes, több száz oldalas dokumentumhoz a Világgazdaság is hozzájutott, számos cikkben dolgoztuk fel részletesen az abban szereplő javaslatokat. Az egyik legmeglepőbb a kutyaadó és macskaadó ötlete, amely ugyancsak végigsöpört a magyar nyilvánosságban.
Lapunk most a teljes, összesen tizenegy fejezeten keresztül taglalt elképzelést megismerte, így be tudja mutatni, mi szerepel benne pontosan. Fontos jelezi, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tagadja, hogy közük lenne a kiszivárgott anyaghoz, illetve pereket helyezett kilátásba azok felé, akik beszámolnak az abban foglaltakról.
Ugyanakkor lapunk a dokumentumot hitelesnek fogadja el, például azért is, mert a szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepciókban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések. Ilyen koncentráltan azonban Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt.
A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a párt számos vezetője, köztük az elnöke is tett már korábban is arra egészen konkrét utalásokat, hogy a háttérben zajlik a merőben új alapokra helyezett programjuk kidolgozása. Ennek a nyilvánosságra került terv abszolút megfelel.
Kutyaadó, macskaadó: most mindenki kiszámolhatja, mennyit fizethet
Magyarországon becslések szerint 2 millió kutya és 2,5 millió macska él, ami az jelenti, hogy a háztartások közel fele tart legalább egy állatot. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a nagyjából 9,7 millió lakosból 5-6 millió él olyan környezetben, ahol minimum egy kedvtelésből tartott állat van.
A javaslat azzal indul, hogy az országos eb- és macskaadó bevezetése nem csupán új bevételi forráshoz juttatná az államháztartást, hanem egy komplex szabályozási és finanszírozási rendszert is kialakítana.
Az adó alanya az ált tulajdonosa lenne, a mértéke pedig évi 18 ezer forint állatonként.
Az egész rendszer kulcseleme a mikrochip-alapú nyilvántartás amelyet a NÉBIH kezel. Ehhez
- az állatorvosok,
- a tenyésztők,
- a menhelyek
- és a szakmai szervezetek
valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség mellett kapcsolódnak. A Tisza Pártnak azért is tetszhetett meg a kutyaadó és a macskaadó, mert az állattartás mögött jelentős gazdasági tevékenység húzódik. Az állateledel-piac értéke meghaladja az évi 500 milliárd forintot, az állatorvosi szolgáltatásoké az évi 100 milliárdot, illetve a kisállat-felszerelések eladásai is dinamikusan növekednek.
Ami a dokumentum szerint viszont kifejezetten probléma, hogy a kóbor állatok eltartása éves szinte több milliárd forintot emészt fel az állami, illetve az önkormányzati forrásokból. Ez indokolja, hogy ezekhez a költségekhez az állattartók is hozzájáruljanak. Az elképzelés magyarországi megvalósítását azzal is alátámasztja, hogy az eb- és macskatartás adóztatása több országban is régóta létező gyakorlat, így például Németországban, Ausztriában, Svájcban, Hollandiában vagy a skandináv országokban.
Ezekből tanulságként azt vonják le, hogy az adó és a díj arányosan elenyésző az állattartás teljes költségeihez képest, így abba a lakosság beletörődik. Hogy ez a magyarokra is igaz lenne, az azért kérdéses. Merthogy a javaslat azzal kalkulál, hogy a gazdiktól évente
81 milliárd forintot lehetne beszedni.
Ez az összeg nagyságrendekkel nagyobb a jelenlegi állatvédelmi kiadásoknak. Azért az is olvasható az anyagban, hogy az adó akkor válhat elfogadottá, ha a lakosság számára világos, hogy ezt a pénzt célzottan és transzparensen költi el az állam. "A kommunikáció kulcsa, hogy nem általános sarcról, hanem célzott közösségi hozzájárulásól van szó, amelyből közvetlen társadalmi előnyök származnak" – húzták alá.
Az ötlet olyannyira részletes, hogy hosszan taglalja a lebonyolítását is. A NÉBIH felelne a nyilvántartásért, a NAV a bevallási és beszedési folyamatokért, a tenyésztő szervezetek az adatszolgáltatásért, a menhelyek a valós idejű bejelentésekért. Ráadásul ez nem valami hosszútávú elképzelés,
az anyagban 2026 szeptemberi dátum szerepel.
Eb- és macskaadó: aki ellenáll, pórul jár
A terv azt is taglalja, milyen szankciókkal sújtja azokat, akik nem teljesítik rendben a kötelességüket.
- Például, ha a menhelyek mulasztanak, az költségvetési csalás szintű büntetőeljárást vonna maga után. A minimum bírság 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjed az elkövetések számával arányosan szorzódva.
- De a gazdik sem ússzák meg. Már azért is napi 8 ezer forintos tartásdíjat kellene fizetniük, ha az állatuk elkóborol. Ezen felül az állatorvosi költségeket is állniuk kellene. Ezek a tételek adók módjára behajthatók elévülés nélkül. Amennyiben viszont nem jelentik be az állataikat, 100 ezer és 500 ezer forint közötti büntetést kaphatnak.
- Aki viszont szabálytalanul távolítja el a mikrochipet, az rögtön 2 milliós szankcióval szembesül.
- Az állatorvosok mulasztás esetén 200 ezer és 1 millió forintos bírságra számíthatnak, sőt, a tevékenységüket 5 évre felfüggeszthetik.
- A tenyésztőre ugyanez a bírságösszeg vonatkozik.
Az előterjesztés tisztában van vele, hogy az új adó nem mindenkinek fog tetszeni. A konzervatív forgatókönyv 20, az optimista 10 százalékos adóelkerüléssel számol. Azzal szeretnék könnyíteni a helyzetet, hogy kompenzációkat vezetnek be, amelyek növelhetik az új közteher társadalmi elfogadottságát.
Így például az ivartalanított állatok után mentesség járhat, a szociálisa rászorulók támogatást kaphatnak, valamint adókedvezmény is megilletheti azokat, akik több állatot tartanak, vagy menhelyről fogadnak be. De még így is elismerik, hogy számolni kell ellenállással.
Bizonyos állatartók tehernek érzik majd az adót, várható tiltakozás civilek részéről,
ezért kulcsfontosságú, hogy a felelős állattartók igazságosnak lássák a rendszert, amely a felelőtlen állattartókat sújtja – olvasható a dokumentumban.